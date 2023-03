Hunter Lawrence (HRC) siegt, Tom Vialle (KTM) stürzt

Der australische Tabellenführer Hunter Lawrence lieferte in Daytona erneut eine überzeugende Leistung ab. Der HRC-Werksfahrer qualifizierte sich auf P1, gewann den Vorlauf und das Finale. Tom Vialle (KTM) stürzte.

4. Lauf der US-Supercross-Ostküstenmeisterschaften in Daytona: Arlington-Sieger Nate Thrasher (Yamaha) zog den Holeshot zum Finale, doch schon in der Linkskehre nach der ersten Rhythmussektion nutzte MX2-Weltmeister Tom Vialle (KTM) seine Chance und ging innen vorbei in Führung.

Hunter Lawrence (Honda) rangierte in der Anfangsphase des Rennens auf P3. Er witterte seine Chance und ging in der Rechtskehre im Bereich der Sandsektion aggressiv auf der Innenlinie an Nate Thrasher (P2) vorbei, so dass der Yamaha-Pilot stürzte und zurückfiel. Im Bereich der Whoops konnte Hunter wie mit dem Lineal gezogen durchrattern, während Vialle in Dreierkombinationen sprang, was deutlich mehr Zeit kostete. Lawrence konnte am Franzosen vorbeigehen, die Führung übernehmen und sich kontinuierlich absetzen.

Vialle sprang in der folgenden Rhythmuspassage einen Dreifachsprung zu kurz, wurde am folgenden Hügel zusammengestaucht und flog über den Lenker ab. Vialle blieb zum Glück unverletzt, doch er musste mit verbogener Front die Box ansteuern und das Rennen aufgeben.

Thrasher stürzte bei seiner Aufholjagd nach vorne erneut und kam am Ende nicht über Rang 10 hinaus. Auch Michael Mosiman flog über den Lenker ab und konnte das Rennen nicht fortsetzen.

Hunter Lawrence gewann mit einem Vorsprung von 9,1 Sekunden souverän vor dem erneut gut aufgelegten Briten Max Anstie (Honda). Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan erreichte erstmals das Podium.

In der Tabelle konnte sich Hunter Lawrence nach 4 von 10 absolvierten Rennen weiter absetzen und führt die Tabelle nun mit einem Vorsprung von 14 Punkten an.

Ergebnis Daytona 250 East:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda

2. Max Anstie (GB), Honda

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha

4. Jordon Smith (USA), Yamaha

5. Jeremy Martin (USA), Yamaha

6. Chance Hymas (USA), Honda

7. Chris Blose (USA), Kawasaki

8. Coty Schock (USA), Honda

9. Cullin Park (USA), Honda

10. Nate Thrasher (USA), Yamaha

...

21. (DNF) Michael Mosiman (USA), GASGAS

22. (DNF) Tom Vialle (F), KTM

Tabellenstand 250 East nach Runde 4 von 10:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 99

2. Max Anstie (GB), Honda, 85, (-14)

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 74, (-25)

4. Jordon Smith (USA), Yamaha, 71, (-28)

5. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 71, (-28)

6. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 70 (-29)

7. Chance Hymas (USA), Honda, 60, (-39)

8. Tom Vialle (F), KTM, 53, (-46)

9. Chris Blose (USA), Kawasaki, 53, (-46)

10. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 51, (-48)