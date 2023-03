Saisonhöhepunkt Daytona: Vorschau und Zeitplan

Auf dem Infield des legendären Daytona International Speedway findet in der Nacht von Samstag auf Sonntag der 8. Lauf der US Supercross-Meisterschaften statt. Es könnte an der Tabellenspitze einen Führungswechsel geben.

Das Daytona Supercross gehört zweifellos zu den Saisonhöhepunkten. Der Kurs im Infield des legendären International Speedway gehört zu den längsten und spektakulärsten der US-Meisterschaften. Bereits im Jahre1971 wurde hier das erste Motocross-Rennen ausgetragen - 3 Jahre vor dem eigentlichen Start der AMA-Supercross-Serie. Daytona ist von Anfang an fester Bestandteil der US-Meisterschaften.

Das Daytona Supercross ist übrigens Teil der Daytona Bike Week vom 3.-12. März mit einem umfangreichen Programm für alle Zweiradfans mit Konzerten, Short-Track-Rennen, Bike-Shows und dem Daytona 200 Straßenrennen.

Da es sich um ein Rennen unter freiem Himmel handelt, sind die Wetterprognosen von Interesse. Die Meteorologen sagen für Samstag eine Regenwahrscheinlichkeit von 40 Prozent bei starker Bewölkung voraus.

Die Strecke wird Fahrer und Material stark fordern: Es gibt 3 Waschbrettsektionen mit 11, 8 und 5 Whoops mit unterschiedlichen Böden. Es wird eine sehr weiche und wellige Strandsandsektion geben sowie diverse Rhythmussektionen mit Doppel- und Dreifachsprüngen. Von einem Split-Lane-Bereich über Dragon's Back und Wall-Jump ist alles dabei, was eine moderne Supercrossstrecke für ein Maximum an Zweirad-Action bieten kann.

In der Meisterschaft könnte es spannender kaum zugehen. Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb ist nach seinem zweiten Saisonerfolg in Arlington bis auf 2 Punkte an Tabellenführer und Titelverteidiger Eli Tomac (Yamaha) herangerückt und auch HRC-Werksfahrer Chase Sexton befindet sich trotz seiner Rückschläge durch mehrere Stürze mit nur 5 Punkten Rückstand in Schlagdistanz zur Tabellenführung.

Der deutsche HEP-Suzuki-Pilot Ken Roczen hat sich vorgenommen, seine Konstanz zu verbessern. Nach seinem Vorlaufsieg in Oakland und P5 beim Triple Crown Event von Arlington bleibt der Deutsche ein Podiumskandidat, auch wenn sein Rückstand zur Spitze inzwischen auf 38 Punkte angewachsen ist.

Meisterschaftsstand nach Lauf 7 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 160

2. Cooper Webb (USA), KTM, 158, (-2)

3. Chase Sexton (USA), Honda, 155, (-5)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 130, (-30)

5. Ken Roczen (D), Suzuki, 122, (-38)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 121, (-39)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 113, (-47)

8. Christian Craig (USA), Husqvarna, 90, (-70)

9. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 85, (-75)

10. Colt Nichols (USA), Honda, 84, (-76)

In der 250er Klasse werden die Ostküsten-Piloten zu ihrer 4. Runde antreten. Der australische HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence hat seinen Vorsprung an der Spitze auf 11 Punkte gegenüber seinem Verfolger Max Anstie (Honda) ausgebaut und Yamaha-Werksfahrer Nate Thrasher konnte sich durch seinem Sieg in Arlington von Tabellenplatz 7 auf 3 verbessern. Der amtierende MX2-Weltmeister Tom Vialle (KTM) aus Frankreich kommt zunehmend besser in Fahrt. Auch er könnte in Daytona ganz vorne mitmischen.

Tabellenstand 250 East nach Runde 3 von 10:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 73

2. Max Anstie (GB), Honda, 62, (-11)

3. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 57 (-16)

4. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 53, (-20)

5. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 53, (-20)

6. Jordon Smith (USA), Yamaha, 52, (-21)

7. Tom Vialle (F), KTM, 52, (-21)

So kann der 8. Lauf der US Supercross-Meisterschaften in Daytona verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream:

Der Videopass kostet in Deutschland inklusive Steuern 190 US$. Nach dem aktuellen Umrechnungskurs entspricht das ca. 188 € *).

Zeitplan Supercross Daytona *)

Samstag, 04. 03.2023

19:05 - 250SX Gruppe C Q1

19:20 - 250SX Gruppe B Q1

19:35 - 250SX Gruppe A Q1

19:50 - 450SX Gruppe A Q1

20:05 - 450SX Gruppe B Q1

20:20 - 450SX Gruppe C Q1

21:20 - 250SX Gruppe C Q2

21:35 - 250SX Gruppe B Q2

21:50 - 250SX Gruppe A Q2

22:05 - 450SX Gruppe A Q2

22:20 - 450SX Gruppe B Q2

22:35 - 450SX Gruppe C Q2

Sonntag, 05. 03.2023

Vorläufe:

01:10 - 250SX Heat 1

01:23 - 250SX Heat 2

01:37 - 450SX Heat 1

01:51 - 450SX Heat 2

LCQ:

02:22 - 250SX Last Chance Qualifier

02:41 - 450SX Last Chance Qualifier

Finals:

02:55 - 250SX Main Event

03:27 - 450SX Main Event

*) Angaben in MEZ und ohne Gewähr.