Yamaha-Deal: Tomac fährt nun doch die US Nationals 26.02.2023 - 16:30 Von Thoralf Abgarjan

© AMA Eli Tomac geht sowohl im Supercross als auch im Motocross mit der Startnummer 1 des Titelverteidigers an den Start

Der ursprüngliche Vertrag von Eli Tomac mit dem Werksteam Star Racing Yamaha sah nur dien Teilnahme am US Supercross vor. Nun unterschrieb Tomac auch einen Deal über die US Nationals und die neu geschaffene SMX-Serie.