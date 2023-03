Haiden Deegan (Yamaha): Erster Profi-Podestplatz!

Ausgerechnet auf der schwierigen Piste von Daytona wetzte Teenager-Sensation Haiden Deegan als Dritter erstmals in einem Supercross-Profi-Event auf das Podium.

Die vierte Station der Supercross-Lites-Serie an der US-Ostküste brachte in Daytona einen Sieg von Honda-HRC-Star Hunter Lawrence vor dem weiter starken Briten Max Anstie (Honda FirePower). Die eigentliche Sensation lieferte aber der erst 17-jährige Rookie Haiden Deegan aus dem Yamaha-Werksteam von Star Racing, der als Dritter erstmals in seiner jungen Profi-Laufbahn auf das Podium fuhr.

Im Finale bog Deegan nur als Neunter aus der ersten Kurve in die lange Rhythmus-Sektion ein, während vorne MX2-Weltmeister Tom Vialle (Red Bull-KTM) in Führung ging. Deegan profitierte im Laufe des Rennens dann auch vom chaotischen Abend seines Teamkollegen Nate Thrasher sowie von den Stürzen von Vialle und Michael Mosiman (GASGAS).

«Ich musste für dieses Podium im Finale wirklich arbeiten», betonte der erschöpfte Deegan, der unter der Woche auf der Trainingsanlage bei Davi Millsaps trainiert hat. «Es ist verrückt! Ich bin einfach nur überwältigt von meinem ersten Podiumsrang. Die Fans in Daytona waren unglaublich, dafür möchte ich allen Leuten danken!»

Stolz war natürlich auch Deegans Vater Brian, der die Karriere seines Sohnes vom ersten Tag an begleitet hat. Haiden Deegan demonstrierte auch auf dem Podium bereits absolute Coolness und begoss seine beiden Kollegen locker mit Champagner. In der Meisterschaft belegt Deegan mit 74 Punkten den hervorragenden dritten Rang.

Ergebnis Daytona 250 East:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda

2. Max Anstie (GB), Honda

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha

4. Jordon Smith (USA), Yamaha

5. Jeremy Martin (USA), Yamaha

6. Chance Hymas (USA), Honda

7. Chris Blose (USA), Kawasaki

8. Coty Schock (USA), Honda

9. Cullin Park (USA), Honda

10. Nate Thrasher (USA), Yamaha

...

21. (DNF) Michael Mosiman (USA), GASGAS

22. (DNF) Tom Vialle (F), KTM

Tabellenstand 250 East nach Runde 4 von 10:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 99

2. Max Anstie (GB), Honda, 85, (-14)

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 74, (-25)

4. Jordon Smith (USA), Yamaha, 71, (-28)

5. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 71, (-28)

6. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 70 (-29)

7. Chance Hymas (USA), Honda, 60, (-39)

8. Tom Vialle (F), KTM, 53, (-46)

9. Chris Blose (USA), Kawasaki, 53, (-46)

10. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 51, (-48)