SX Detroit: Hunter Lawrence (Honda) weiter souverän

Hunter Lawrence gewann in Detroit

Der australische HRC-Werksfahrer und Tabellenführer Hunter Lawrence gewann im Ford Field von Detroit den 6. Lauf der Lites Ostküstenmeisterschaften. Max Anstie (Honda) fiel nach einem Crash aus.

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der australische Tabellenführer Hunter Lawrence (Honda) den 6. Lauf der US-Ostküstenmeisterschaften im Ford Field von Detroit (Michigan). Der Australier war mit 51,999 erneut der Schnellste im Qualifying und beendete den 2. Vorlauf auf Rang 2 hinter Nate Thrasher (Yamaha).

Im ersten Vorlauf kam es zur Kollision der beiden Star Racing Yamaha Teamkollegen Haiden Deegan und Jordon Smith. Smith ging zu Boden, setzte das Rennen auf P5 fort und stürzte erneut, so dass er ins Last Chance Qualifying musste. Dort erwischte er keinen guten Start, stürzte erneut und verpasste den Finaleinzug.

Im Finale zog Jeremy Martin (Yamaha) zunächst den Holeshot knapp vor Lawrence, doch schon in der ersten Rhythmuspassage ging der Australier in Führung und kontrollierte das Rennen von der Spitze.

Für den als Tabellen-Zweiter angereisten Max Anstie (Honda) war das Finale schon in der ersten Runde zu Ende. Der Brite flog mitten im Pulk im Bereich einer Rhythmussektion über den Lenker ab, fiel zurück und musste die Box ansteuern. Anstie versuchte zwar, das Rennen fortzusetzen, doch mit dem verbogenen Bike war das ein aussichtsloses Unterfangen. Anstie musste das Rennen aufgeben.

Durch diesen Ausfall fiel Anstie in der Tabelle von P2 auf Rang 5 zurück. Nate Thrasher (Yamaha) kämpfte sich im Finale an Jeremy Martin vorbei von P3 auf P2 nach vorne und auch Haiden Deegan (Yamaha) konnte sich gegen Martin durchsetzen.

MX2-Weltmeister Tom Vialle (KTM) rangierte im Finale von Detroit im Bereich der Top-6 und war am Ende am Hinterrad von Blose auf P5, doch am Ende ging dem Franzosen die Zeit aus.

Lawrence gewann am Ende mit einem Vorsprung von 7,6 Sekunden vor Thrasher, Deegan und Martin und setzte sich damit in der Tabelle weiter ab. Sein Vorsprung nach 6 von 10 Rennen beträgt 35 Punkte vor Thrasher.

Die Ostküstenpiloten haben jetzt beine 4-wöchige Pause, bevor es am 15. April in Atlanta mit Runde 7 weitergeht. Kommende Woche starten in Seattle die Piloten der Westküstenmeisterschaft.

Ergebnis Detroit 250 East:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda

2. Nate Thrasher (USA), Yamaha

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha

4. Jeremy Martin (USA), Yamaha

5. Chris Blose (USA), Kawasaki

6. Tom Vialle (F), KTM

7. Cullin Park (USA), Honda

8. Coty Schock (USA), Honda

....

22. (DNF) Max Anstie (GB), Honda

Tabellenstand 250 East nach Runde 6 von 10:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 151

2. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 116 (-35)

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 111, (-40)

4. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 109, (-42)

5. Max Anstie (GB), Honda, 104, (-47)

6. Jordon Smith (USA), Yamaha, 92, (-59)

7. Chris Blose (USA), Kawasaki, 88, (-63)

8. Tom Vialle (F), KTM, 85, (-66)

9. Coty Schock (USA), Honda, 72, (-79)

10. Cullin Park (USA), Honda, 67, (-84)