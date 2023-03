Ricky Carmichael nach SX-Crash in Detroit schockiert

Nach dem spektakulären Scharmützel beim Supercross in Detroit zwischen Rookie Haiden Deegan und seinem Yamaha-Teamkollegen Jordon Smith ergriffen Ricky Carmichael und Tabellenführer Hunter Lawrence das Wort.

Der 250er-Supercross-Event in Detroit sorgte in den USA für viele Diskussionen. Im Vorlauf kamen sich der Rookie Haiden Deegan und Jordon Smith in die Quere. Pikant: Die beiden Yamaha-Piloten sind Teamkollegen!

Was war passiert: Deegan drängte Smith in der ersten lang gezogenen Linkskurve ein wenig nach außen und ging somit in Führung. Nach einigen Runden leistete sich der Jungspund einen Fehler und Smith konnte aufschließen. Dann folgte über mehrere Kurven ein bemerkenswerter Zweikampf, der in seiner Intensität zwischen Teamkollegen in einem Heat-Race wohl niemals zustande kommen sollte.

Smith kam über die Whoops von außen angeflogen, ging in der nächsten Kurve nach einer ersten Berührung zunächst außen an Deegan vorbei, der zurückzog. Dann versuchten sich Smith und Deegan in den Kurvensektionen gegenseitig die Vorfahrt zu nehmen, Smith drehte sich um. Deegan konterte innen mit einem Block-Pass und kam mit kleinem Vorsprung zur nächsten Kurve, wo er von außen in die nächste Sektion stechen wollte. Innen hielt Smith jedoch nochmals dagegen und musste zu Boden, weil er in Deegans Hinterrad krachte.

Deegan gab sich zu dem Vorfall eher wortkarg und grinste bei der Pressekonferenz, wenn er darauf angesprochen wurde. «Keine Ahnung – ich habe die Aktion nicht sonderlich beachtet. Es war gutes Racing, es ist alles gut.»

Rückendeckung bekam der 17-Jährige von Saison-Dominator Hunter Lawrence, der den Rookie in Schutz nahm. Der Honda-Werksfahrer ergriff nach dem Final-Rennen das Wort: «Viele blicken zurück und sagen, es gab vor etwa zehn Jahren unglaubliche und coole Rennen, als noch mit Haken und Ösen gekämpft wurde. Wenn jetzt mal so etwas passiert oder es zu einer Berührung kommt, dann wird sofort laut aufgeschrien. Das wollte ich nur loswerden!»

US-Supercross-Ikone Ricky Carmichael, der die Rennen in den USA als Experte für die offizielle Streaming-Plattform begleitet, ist anderer Meinung. Der GOAT (greatest of all times) meint dazu: «Ich kann es nicht glauben. Das ist klar zu viel – das ist verrückt - vor allem unter Teamkollegen. So etwas sieht man fast nie. Da haben beide die Linie definitiv überschritten - ich bin schockiert!»

Ergebnis Detroit 250 East:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda

2. Nate Thrasher (USA), Yamaha

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha

4. Jeremy Martin (USA), Yamaha

5. Chris Blose (USA), Kawasaki

6. Tom Vialle (F), KTM

7. Cullin Park (USA), Honda

8. Coty Schock (USA), Honda

....

22. (DNF) Max Anstie (GB), Honda

Tabellenstand 250 East nach Runde 6 von 10:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 151

2. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 116 (-35)

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 111, (-40)

4. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 109, (-42)

5. Max Anstie (GB), Honda, 104, (-47)

6. Jordon Smith (USA), Yamaha, 92, (-59)

7. Chris Blose (USA), Kawasaki, 88, (-63)

8. Tom Vialle (F), KTM, 85, (-66)

9. Coty Schock (USA), Honda, 72, (-79)

10. Cullin Park (USA), Honda, 67, (-84)