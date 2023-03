Detroit 450: Sieg für Chase Sexton (HRC), Roczen P5

HRC-Werksfahrer Chase Sexton gewann den 10. Lauf der US Supercross-Meisterschaften in Detroit, doch wegen Springens unter gelb wurden ihm 7 Punkte abgezogen. Ken Roczen (Suzuki) beendete das Rennen auf P5.

10. Lauf der US Supercross-Meisterschaften im Ford Field von Detroit (Michigan): Kawasaki-Werksfahrer Adam Cianciarulo zog den Holeshot ins Finale vor Aaron Plessinger, Cooper Webb, Eli Tomac und Justin Barcia. HRC-Werksfahrer Chase Sexton hatte auf P8 keinen guten Start, kämpfte sich aber schon in der Anfangsphase des Rennens an Anderson und Roczen vorbei und drängte nach vorne.

An der Spitze setzte sich Plessinger im Bereich der Whoops gegen Adam Cianciarulo durch und übernahm die Führung. Der KTM-Werksfahrer konnte sich danach Meter um Meter absetzen, während Cianciarulo Platz um Platz zurückfiel. In der 5. Runde überholte Tomac im Duell um die Tabellenführung Cooper Webb, doch der Tabellenführer ließ sich nicht abschütteln und es entbrannte ein heißer Kampf zwischen Tomac, Webb und Barcia. Zwischenzeitlich befand sich auch Sexton in Schlagdistanz zu der Dreiergruppe. Webb und Barcia nutzten einen kleinen Fehler von Tomac aus und gingen am amtierenden Champion mit der Startnummer 1 vorbei.

Während Webb, Barcia und Tomac in Zweikämpfe um P2 verwickelt waren, konnte sich Plessinger an der Spitze immer weiter absetzen. Barcia ging an Webb vorbei und erreichte P2. Jason Anderson (Kawasaki), der den ersten Vorlauf gewonnen hatte und ebenfalls nach vorne drängte, überholte Roczen, stürzte jedoch kurze Zeit später am Ende der Whoops und fiel zurück.

Nach der Hälfte des Rennens hatte Sexton Webb auf P3 in Schlagdistanz und setzte sich durch. Nach einem Sturz von Dean Wilson wurden gelbe Flaggen und die Rotkreuzflagge gezeigt. Diese Situation sollte Sexton später zum Verhängnis werden, denn er nahm den weiten Sprung über die Startkurve voll, während alle anderen Fahrer darüber rollten.

Plessinger hatte zu diesem Zeitpunkt an der Spitze einen Vorsprung von 8 Sekunden gegenüber Sexton herausgefahren. Ken Roczen, der nach mäßigem Start das Rennen aus dem Mittelfeld heraus beginnen musste, hatte in dieser Phase Eli Tomac in Reichweite. Tomac konnte sich aber wieder freischwimmen und schloss seinerseits die Lücke zu Barcia auf P4. Nach kurzer Zeit kassierte er auch Barcia nach einem Fehler im Bereich einer Rhythmussektion.

Sexton legte im letzten Viertel die schnellsten Rundenzeiten hin und verkürzte bis 2 Minuten vor Schluss seinen Rückstand zu Plessinger auf 3,6 Sekunden. Kurz vor Ablauf der Renndistanz von 20 Minuten geschah das Drama: Leader Plessinger stürzte mit dem möglichen Sieg vor Augen und warf seinen Triumph damit weg. Beim Absprung in eine Rhythmussektion blieb er mit dem rechten Bein am Boden hängen und wurde von seiner KTM katapultiert. Sexton rollte am gestürzten Plessinger vorbei und holte in Detroit seinen 2. Saisonerfolg nach Anaheim 2.

Pechvogel Plessinger war die tragische Figur des Abends. Er rappelte sich nach dem Einschlag zwar wieder auf, doch der Kühler seiner Werks-KTM war zerstört und das heiße Kühlwasser trat aus. Plessinger wurde auf P13 gewertet und konnte sein Pech im Ziel kaum in Worte fassen.

Sextons Sprung während der Gelbphase sollte aber nach der Siegerehrung nicht folgenlos bleiben. Sexton wurde zwar sein Sieg nicht aberkannt, doch statt der 26 Punkte für P1 erhielt er nach der Penalty 7 Punkte Abzug, also statt 26 nur 19 Punkte auf sein Konto gutgeschrieben.

Cooper Webb kam hinter Sexton auf Rang 2 vor Eli Tomac ins Ziel und konnte damit seinen Vorsprung in der Tabelle von einem auf 3 Punkte ausbauen.

Ken Roczen hatte sich nach seinem verhaltenen Start im Rennen auf P6 vorgearbeitet. Dabei profitierte er allerdings auch von Andersons Sturz. Nach Plessingers Crash wurde der Deutsche auf P5 vorgespült und verbesserte sich damit in der Tabelle von P5 auf Rang 4. Jason Anderson hat aber auf P5 nur einen knappen Rückstand von 2 Punkten.

Kommende Woche gehen die US Supercross-Meisterschaften in Seattle in ihre 11. von 17 Runden.

Ergebnis SX Detroit, 450 ccm:

1. Chase Sexton (USA), Honda

2. Cooper Webb (USA), KTM

3. Eli Tomac (USA), Yamaha

4. Justin Barcia (USA), GASGAS

5. Ken Roczen (D), Suzuki

6. Christian Craig (USA), Husqvarna

7. Justin Hill (USA), KTM

8. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

9. Jason Anderson (USA), Kawasaki

10. Josh Hill (USA), KTM

...

13. Aaron Plessinger (USA)

...

DNS: Colt Nichols (USA), Honda

DNS: Joey Savatgy (USA), Kawasaki

DNS: Dylan Ferrandis (F), Yamaha

DNS: Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

DNS: Marvin Musquin (F), KTM

Meisterschaftsstand nach Lauf 10 von 17:

1. Cooper Webb (USA), KTM, 225

2. Eli Tomac (USA), Yamaha, 222, (-3)

3. Chase Sexton (USA), Honda, 208, (-17 nach Punktabzug)

4. Ken Roczen (D), Suzuki, 182, (-43)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 180, (-45)

6. Justin Barcia (USA), GASGAS, 174, (-51)

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 164, (-61)

8. Christian Craig (USA), Husqvarna, 136, (-89)

9. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 107, (-118)

10. Justin Hill (USA), KTM, 103, (-122)