Drama für Aaron Plessinger: Es zog ihn von der KTM 19.03.2023 - 12:53 Von Johannes Orasche

© KTM Aaron Plessinger war bis zu seinem Crash hervorragend unterwegs

Das Supercross-Event in Detroit brachte in der Nacht auf Sonntag eine turbulente Schlussphase, in welcher Aaron Plessinger aus dem Team Red Bull KTM einen zweiten Saisonsieg auf spektakuläre Art wegwarf.