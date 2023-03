Haiden Deegan (Yamaha) liefert weiter Schlagzeilen

US-Jungstar Haiden Deegan fuhr in Detroit zum zweiten Mal in seiner noch sehr jungen Profi-Karriere auf das Podium eines Supercross-Rennens. Mehr Gesprächsstoff lieferte aber sein Vorlauf-Duell mit Jordon Smith.

Für Haiden Deegan geht das Märchen vom Supercross-Star in der US-Serie weiter: Der 17-jährige Rookie fuhr Samstagnacht beim sechsten Ostküsten-Event in Detroit zum zweiten Mal in seiner Karriere auf das Podium in einem 250er-Supercross-Event. Der Sohn von Freestyle-Legende und Ex-Crosser Brian Deegan landete erneut auf Platz 3.

«Es ist großartig, hier wieder auf dem Podium zu stehen. Es war ziemlich cooles Racing», freute sich Haiden Deegan. Der Jungspund war im Heat-Race an einer spektakulären Kollision mit seinem Star Racing-Teamkollegen Jordon Smith beteiligt, nachdem sich die beiden Streithähne über mehrere Kurven hinweg ein Scharmützel mit diversen, teils provokanten Block-Pass-Manövern geliefert hatten. Deegan hatte Smith gleich nach dem Start in der ersten Linkskurve etwas nach außen gedrängt.

Bitter für das Yamaha-Werksteam: Für Smith, der bis Detroit Titelanwärter war, war der Tag somit gelaufen. Er schaffte es später auch über den Hoffnungslauf nicht mehr in das Main-Event.

Im Finallauf fuhr Deegan zunächst auf P4. Später ging er aber mit einem gekonnten Blockpass innen an Heat-Sieger Jeremy Martin vorbei, was dann P3 bedeutete.

Deegan hat mit seinen 21 Punkten aus Detroit auch in der Tabelle viel Boden gut gemacht. Wegen des Ausfalls von Smith und des Sturzes des Briten Max Anstie (Honda) spülte es Deegan in der Tabelle auf Rang 3 nach vorne – mit nur fünf Punkten Rückstand auf seinen Yamaha-Teamkollegen Nate Thrasher.

Ergebnis Detroit 250 East:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda

2. Nate Thrasher (USA), Yamaha

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha

4. Jeremy Martin (USA), Yamaha

5. Chris Blose (USA), Kawasaki

6. Tom Vialle (F), KTM

7. Cullin Park (USA), Honda

8. Coty Schock (USA), Honda

....

22. (DNF) Max Anstie (GB), Honda

Tabellenstand 250 East nach Runde 6 von 10:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 151

2. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 116 (-35)

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 111, (-40)

4. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 109, (-42)

5. Max Anstie (GB), Honda, 104, (-47)

6. Jordon Smith (USA), Yamaha, 92, (-59)

7. Chris Blose (USA), Kawasaki, 88, (-63)

8. Tom Vialle (F), KTM, 85, (-66)

9. Coty Schock (USA), Honda, 72, (-79)

10. Cullin Park (USA), Honda, 67, (-84)