Jett Lawrence (Honda) gewinnt East/West Shootout

Bei seinem voraussichtlich letzten Supercross-Rennen in der 250er Klasse gewann der australische Westküsten-Champion Jett Lawrence das East/West Showdown-Finale in Salt Lake City.

East/West Showdown und Supercross-Saisonfinale der 250er Klasse in Salt Lake City: RJ Hampshire (Husqvarna) gewann den Holeshot zum Main Event vor dem bereits als Westküsten-Champion feststehenden Jett Lawrence (Honda). Sein älterer Bruder Hunter Lawrence krachte schon in der ersten Runde in das Bike des gestürzten Enzo Lopes (Yamaha) und fiel weit zurück. Lopes konnte auf Rang 11 nur noch Schadensbegrenzung betreiben und fiel im letzten Rennen der Saison von Tabellenrang 3 auf P4 zurück. Gesamt-Dritter an der Westküste wurde Levi Kitchen (Yamaha). Hunter Lawrence musste sich von P14 aus wieder nach vorne kämpfen und erreichte das Ziel auf P6, doch auch er stand vor dem Finale bereits als Champion der Ostküstenmeisterschaft fest.

In Runde 8 hatte Jett die Lücke zu RJ Hampshire geschlossen, ging mit einem entschlossenen Blockpass in einer Linkskehre in Führung und gewann das Finale bei seinem letzten 250er Supercross-Auftritt mit mit einem Vorsprung von 4,7 Sekunden.

Levi Kitchen (Yamaha) wurde Dritter und konnte damit noch P3 in der Westküstenmeisterschaft erreichen.

Max Anstie (Honda), der in der Ostküstenmeisterschaft noch Chancen auf P2 hatte, beendete das Finale von Salt Lake City auf P7, was zu keiner Verbesserung reichte. Der Brite wurde erst in den letzten Runden von Jordon Smith und Hunter Lawrence überholt, was ihm den zweiten Platz in der Meisterschaft kostete.

Ergebnis 250 East/West Showdown Salt Lake City:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, West

2. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, West

3. Levi Kitchen (USA), Yamaha, West

4. Jo Shimoda (JAP), Kawasaki, East

5. Jordon Smith (USA), Yamaha, Yamaha, East

6. Hunter Lawrence (AUS), Honda, East

7. Max Anstie (GB), Honda, East

8. Haiden Deegan (USA), Yamaha, East

9. Mtchell Oldenburg (USA), West

10. Carson Mumford ((USA), Kawasaki, West

11. Enzo Lopes (USA), Yamaha, West

Endstand 250 West nach Event 9:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 223

2. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 186, (-37)

3. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 156, (-67)

4. Enzo Lopes (USA), Yamaha, 149, (-74)

5. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 131, (-92)

6. Max Vohland (USA), KTM, 121, (-102)

7. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 101, (-122)

8. Pierce Brown (USA), GASGAS, 98, (-125)

9. Derek Kelly (USA), KTM, 87, (-136)

10. Cole Thompson (USA), Yamaha, 87, (-136)

...

28. Dominique Thury (GER), Yamaha, 12, (-211)

Endstand 250 East nach Event 10:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 241

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 183, (-58)

3. Max Anstie (GB), Honda, 182, (-59)

4. Jordon Smith (USA), Yamaha, 159, (-82)

5. Chris Blose (USA), Kawasaki, 143, (-98)

6. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 132, (-109)

7. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 120 (-121)

8. Tom Vialle (F), KTM, 120, (-121)

9. Cullin Park (USA), Honda, 117, (-124)

10. Coty Schock (USA), Honda, 94, (-147)