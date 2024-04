East-West-Showdon: Führungswechsel in beiden Klassen

Im Finale zum East West Showdown in Nashville kegelten sich die beiden Meisterschaftsführenden und Teamkollegen Cameron McAdoo und Levi Kitchen selbst aus dem Rennen. RJ Hampshire und Tom Vialle übernahmen die Führung.

In Nashville kam es zum ersten East West Showdown der Saison 2024, bei dem die 250er Piloten der Ostküste gegen die Fahrer der Westküste antreten. Das möglicherweise in beiden Serien titelentscheidende Drama ereignete sich bereits in der ersten Rhythmus-Sektion nach dem Start zum Finale. Ausgerechnet die beiden Meisterschaftsführenden und Pro Circuit Kawasaki Teamkollegen, Cameron McAdoo (East) und Levi Kitchen (West), die beide in Nashville mit dem 'redplate' der Meisterschaftsführenden antraten, kollidierten am Ende der Rhythmuspassage und gingen heftig zu Boden.

Max Anstie (Honda) konnte dem Crash nicht mehr ausweichen und überrollte den am Boden liegenden Levi Kitchen, der zum Glück weitestgehend unverletzt blieb. Beide Kawasaki-Teamkollegen versuchten, das Rennen fortzusetzen, doch McAdoo, der sich im Training zuvor bereits eine Schulterverletzung zugezogen hatte, musste das Rennen aufgeben. Kitchen versuchte sich in Schadensbegrenzung und rettete auf P14 immerhin noch 8 Meisterschaftspunkte, wodurch er sich seine Titelchancen bewahren konnte.

Westküsten-Pilot RJ Hampshire (Husqvarna) gewann das Finale von Nashville mit einem Start-Ziel-Sieg vor Jo Shimoda (Honda) und dem französischen Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle, der sich damit als Titelaspirant empfahl.

Durch das Drama der beiden führenden Kawasaki-Werksfahrer und RJ Hampshires Sieg kam es in beiden Meisterschaften (East/West) zu Wechseln an der Tabellenspitze: Tom Vialle konnte in der Ostküstenmeisterschaft die Führung übernehmen, während Cameron McAdoo von P1 auf Rang 3 zurückfiel. Haiden Deegan (Yamaha) kam zwar in Nashville nur auf P6 ins Ziel, verbesserte sich aber dennoch in der Tabelle von P3 auf P2.

RJ Hampshire konnte nach seinem Nashville-Sieg auch die Führung in der Westküstenmeisterschaft übernehmen. Levi Kitchen hat in der Westküstenmeisterschaft mit 2 Punkten Rückstand immerhin noch intakte Meisterschaftschancen, während für Cameron McAdoo nach seinem Ausfall und 16 Punkten Rückstand zur Spitze der Zug in Sachen Ostküstenmeisterschaft abgefahren ist.

Tom Vialle kann nun plötzlich und unerwartet mit einem soliden Vorsprung von 13 Punkten in die verbleibenden Rennen der Saison 2024 gehen. Kommende Woche geht es in Philadelphia mit dem 8. Lauf der US-Ostküstenmeisterschaften weiter.

Ergebnis 250 SX E/W Nashville:

1. RJ Hampshire (USA), Husqvarna (W)

2. Jo Shimoda (J), Honda, (W)

3. Tom Vialle (F), KTM, (E)

4. Jordon Smith (USA), Yamaha (W)

5. Jalek Swoll (USA), Triumph (E)

6. Haiden Deegan (USA), Yamaha (E)

7. Max Anstie (GB), Honda, (E)

8. Chance Hymas (USA), Honda, (E)

9. Julien Beaumer (USA), KTM, (W)

10. Phil Nicoletti (USA), Yamaha (W)

….

14. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, (W)

…

22. (DNF) Cameron McAdoo (USA), Kawasaki (E)

Meisterschaftsstand 250 SX East nach Event 7:

1. Tom Vialle (F), KTM, 136 Punkte

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 123, (-13)

3. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 120, (-16)

4. Pierce Brown (USA), GASGAS, 116, (-20)

5. Coty Schock (USA), Yamaha, 105, (-31)

6. Max Anstie (GB), Honda, 94, (-42)

7. Jalek Swoll (USA), Triumph, 89, (-47)

8. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 88, (-48)

9. Chance Hymas (USA), Honda, 84, (-52)

10. Henry Miller (USA), Honda, 74, (-62)

11. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 72, (-64)

…

38. Dominique Thury (D), Kawasaki, 2, (-134)

Meisterschaftsstand 250 West nach Event 8

1. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 166 Punkte

2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 164, (-2)

3. Jordon Smith (USA), Yamaha, 148, (-18)

4. Jo Shimoda (J), Honda, 138, (-28)

5. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 121, (-45)

6. Julien Beaumer (USA), KTM, 106, (-60)

7. Anthony Bourdon (F), Suzuki, 96, (-70)

8. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 89 (-77)

9. Carson Mumford (USA), Honda, 88, (-78)

10. Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 77, (89)