Trotz Verletzung: KTM verlängert Plessingers Vertrag

Der momentan pausierende Motocross-Pilot Aaron Plessinger wird bis Ende der Saison 2025 an der Seite von Chase Sexton im Team Red Bull KTM bleiben und für dieses die US-Meisterschaft bestreiten.

KTM USA hat den Vertag mit Aaron Plessinger um ein Jahr verlängert. Dies wurde am Samstag bekannt, der 28-Jährige aus Ohio wird auch 2025 im Team Red Bull KTM antreten. Plessinger kam 2022 von Yamaha zu KTM, beendete die Saison 2023 in der Supercross-Wertung als Fünfter und kam im Motocross auf Platz 3.

Plessinger pausiert im Moment, weil er sich beim Event in Foxborough eine Ellenbogenfraktur zugezogen hat. Der Cowboyhutträger und Publikumsliebling will bis zum Auftakt der Outdoor-Saison Ende Mai in Pala in Kalifornien wieder einsatzfähig sein, eine Operation ist nicht nötig. Plessinger fuhr bis zu seiner Verletzung seine bislang beste 450er-Supercross-Saison und gewann das Finale in San Diego.

«Ich bin sehr glücklich, dass ich auch 2025 bei Red Bull KTM bleibe», hielt Plessinger fest. «Das ist ein unglaubliches Team und ich denke, dass wir in Zukunft noch große Dinge gemeinsam erreichen können – noch mehr als bisher. Wir haben für 2024 einige große Änderungen vorgenommen und das Bike seither weiter verändert, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Ich habe mein erstes Supercross gewonnen und gesamt drei Podiumsplätze eingefahren – irgendwas hat klick gemacht. Jetzt habe ich das größte Vergnügen in meiner gesamten 450er-Karriere. Es macht mir Spaß, die KTM zu fahren, daher bin ich sehr glücklich. Ich werde mir die Seele aus dem Leib fahren, wenn ich von der Verletzung zurück bin. Ich bin auch glücklich, dass ich mit dieser Crew weitermachen darf.»

Viel Lob kommt von Belgiens Ikone Roger De Coster: «Ich freue mich, dass wir Aarons Vertrag verlängern konnten. Wir freuen uns darauf, dieses Jahr in der Motocross-Serie stark zu beenden, bevor wir uns mit ihm auf 2025 fokussieren. Es macht Spaß, mit Aaron zu arbeiten. Er ist großartig für das Team, gut für die anderen Fahrer und die Crew. Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn haben.»