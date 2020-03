Toyota entwickelt seinen neuen Yaris WRC weiter Von Toni Hoffmann

WRC © Toyota Das Basismodell Toyota Yaris GR

Während die weltweite sportliche Aktivität mittlerweile zum Erliegen gekommen zu sein scheint, setzt das Toyota Gazoo Racing Team seine Arbeit dennoch fort.

Nach der Absage der nächsten geplanten Testsitzung in Portugal Ende März hat das Team von Tommi Mäkinen den Vorhang nicht geschlossen. Nachdem Juho Hänninen im Februar im finnischen Schnee und im Land Südspanien gefahren war, übernahm er am Dienstag in seiner finnischen Heimat wieder das Steuer der 2021-Version des Yaris WRC.

Im Moment ist Finnland von der Pandemie relativ verschont, hat das skandinavische Land tatsächlich weniger als 250 Fälle des Coronavirus auf seinem Territorium bestätigt.

Im vergangenen Februar hatten die Finnen dieses neue Design der Yaris WRC (basierend auf der neuen GR-Version) trotz aller Widrigkeiten vorgestellt. Der Direktor des Toyota Gazoo Racing Teams, Tommi Mäkinen, hatte bestätigt, dass die japanische Marke «ein Auto wollte, das dem für die Straßen entwickelten so ähnlich wie möglich ist».