Neuer Ford Fiesta Rally4 von M-Sport Von Toni Hoffmann

WRC © M-Sport Der neue Ford Fiesta Rally4

M-Sport folgt dem Rally4-Trend und stellt nun den in Polen entwickelten und produzierten Ford Fiesta Rally4 nach den neuen FIA-Bestimmungen für 2020 vor.

M-Sport Polen präsentiert den Ford Fiesta Rally4 mit EcoBoost-Antrieb dessen Griffigkeit, Kraft und Geschwindigkeit im Mittelpunkt der Fahrzeugentwicklung stehen. Mit rundum Verbesserungen ist der Fiesta Rally4 das erste Auto, das den für 2020 neuen Rally4-Bestimmungen der FIA entspricht.

Das neueste Angebot mit Zweiradantrieb von M-Sport Polen bringt mehr Leistung aus dem Ford EcoBoost-Motor, verbesserte Übersetzungsverhältnisse, besseres Handling und ein neues aggressives Erscheinungsbild. Die Updates machen die Fiesta Rally4 zum attraktivsten und wettbewerbsfähigsten Paket in der Kategorie. Er bietet jungen Fahrern von heute die beste Gelegenheit, ihren Träumen nachzujagen und eventuell die Superstars der Rallye von morgen zu werden.



Die Fiesta Rally4 ist das erste Auto von M-Sport, das Teil der neuen Rallye-Pyramide der FIA ist und das Engagement von M-Sport darstellt, die Aufstiegchancen vollständig an die Rallye-Pyramide der FIA anzupassen.

Die Fiesta Rally4 wurde am Standort von M-Sport Polen in Krakau, Polen, entwickelt und gebaut und ist das Ergebnis der aggressiven Entwicklung des bereits äußerst beliebten und erfolgreichen Fiesta R2.

Der Fiesta R2 lieferte 2019 beeindruckende Leistungen sowohl bei internationalen als auch bei nationalen Meisterschaften, einschließlich einer dominanten Leistung in der ERC3-Juniorenmeisterschaft mit vier Siegen aus fünf Einsätzen. Die beeindruckenden Ergebnisse zeigten eine enorme Nachfrage nach dem Fiesta R2. In etwas mehr als einem Jahr baute und lieferte M-Sport Poland 110 Fiesta R2-Autos auf der ganzen Welt.



Der 999-cm³-Ford EcoBoost-Turbomotor wurde mit einer Leistungssteigerung und einem Drehmoment von 210 PS bzw. 315 Nm optimiert. Der Ford Fiesta Rally4 2020 sieht verbesserte Übersetzungsverhältnisse und stärkere Antriebswellen vor, um die Lieferung der erhöhten Leistung und des erhöhten Drehmoments besser zu bewältigen.

Die Rally4-Kategorie ist eine äußerst wettbewerbsfähige Kategorie, in der junge Stars der Zukunft Autos auf der Suche nach Ruhm unter den härtesten Bedingungen, die Rallyes pilotieren können. Die Zuverlässigkeit und Beständigkeit des Motors ist daher unter solchen Bedingungen von größter Bedeutung. Für Motoren kann eine zuverlässige zusätzliche Kühlung bei extremer Hitze den Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren ausmachen. Das Fiesta Rally4-Kühlsystem profitiert jetzt von zusätzlichen Motorhaubenentlüftungsöffnungen, die die Kühlung verbessern und dem Auto ein aggressiveres Aussehen verleihen.

Eine Reihe von Schlüsselaspekten der Fiesta Rally4 wurden gegenüber dem Vorgänger unter besonderer Berücksichtigung ihrer Fahreigenschaften verbessert, was zu Verbesserungen der Federung und der Verwendung eines leichteren Auspuffs führte. Die Leistungssteigerung und Gewichtsreduzierung bedeuten, dass der Ford Fiesta Rally4 mit EcoBoost-Antrieb im Jahr 2020 das beste Leistungsgewicht in der RC4-Klasse aufweist.

Die 2020 Ford Fiesta Rally4 und Upgrade-Kits für bestehende 2019 Fiesta R2-Fahrzeuge können ab dem 1. April 2020 bestellt werden.

Maciej Woda, Vorstandsmitglied von M-Sport Poland, sagte: «Der neue Ford Fiesta Rally4 ist ein sehr interessantes Auto, auf das wir uns freuen, in einer meiner Meinung nach wettbewerbsfähigsten Kategorie beim Rallyesport zu sehen. Die EcoBoost-Rallye 4 ist eine umfassende Entwicklung des äußerst erfolgreichen Fiesta R2 2019, der sich während der gesamten Saison 2019 als sehr beliebt erwiesen hat. Die Popularität und der Erfolg des Fiesta R2 tragen zum Teil dazu bei, dass M-Sport Polen in relativ kurzer Zeit eine Vielzahl von Verbesserungen erzielen konnte. Dies ist der Beziehung und der ständigen Kommunikation zu verdanken, die wir mit unseren Kunden von dem Moment an pflegten, wenn sie ihre Autos abholten. Mit so vielen ausgelieferten Autos und zurückgelegten Kilometern konnte das Entwicklungsteam unserer Basis in Krakau dank des konstruktiven Feedbacks eines riesigen Pools von Fahrern mit unterschiedlichem Hintergrund schnell eine Entwicklungsstrategie identifizieren.»

Malcolm Wilson, Geschäftsführer von M-Sport, erklärte: «Der Ford Fiesta Rally4 wird unser erstes Wettbewerbsauto sein, das der neuen Rallye-Pyramide der FIA entspricht. Dies verbessert unsere eigene Aufstiegchance und unterstreicht gleichzeitig unser Engagement für die zukünftigen Stars des Sports. M-Sport und Ford waren immer an der Spitze, wenn es darum ging, alle Ebenen des Sports zu unterstützen, und wir entwickeln unsere Produktpalette ständig weiter, um einen kostengünstigen und wettbewerbsfähigen Weg von der Basis bis zur Rallye auf höchstem Niveau zu bieten. Da die neue Rallye-Pyramide der FIA immer besser erkennbar wird, planen wir ein Auto, das alle Ebenen repräsentiert, vom Zugang zur Leistung bis hin zur Elite für diejenigen, die auf die oberste Ebene aufsteigen.»