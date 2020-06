Neuville und Corona: Rolle beim Finnland-Test

Thierry Neuville ist vor kurzem wieder zum Fahren zurückgekehrt, hat in einem seiner eigenen Cross-Karts bei einem Promotionen-Rennen in Frankreich teilgenommen und den Hyundai i20 WRC in Finnland getestet.

Zurück zu Hause in Monaco normalisiert sich das Leben langsam wieder. Bewegung im Freien ist jetzt erlaubt und Restaurants arbeiten mit sozialer Distanzierung.

Der Belgier, der am kommenden Dienstag (16. Juni) seinen 32. Geburtstag feiert, saß bei einem Test in Finnland wieder am Steuer seines Hyundai i20 Coupé WRC. Obwohl der Test aufgrund eines Unfalls, bei dem sowohl Neuville als auch Beifahrer Nicolas Gilsoul unversehrt blieben, abgebrochen wurde, bot er zum ersten Mal seit der Rallye Mexiko eine Rückkehr zum Tagesgeschäft.

Der Sieg beim Auftakt der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2020 (WRC) in seiner Wahlheimat Monte-Carlo scheint eine Ewigkeit her zu sein, aber Neuville hat in den letzten Monaten über ein anderes Lebenstempo in Monaco nachgedacht, wo er Zeit mit seiner Familie verbracht hat. Es gab auch Möglichkeiten, seine Wettbewerbsfähigkeiten im Kartsport in die Praxis umzusetzen und gleichzeitig das Cross-Kart-Geschäft zu unterstützen, das er mit seinem Bruder führt.

Thierry, beginnen wir mit dem jüngsten Test in Finnland. Was ist passiert?

Neuville. «Es hat wirklich Spaß gemacht, wieder am Steuer zu sitzen und das besondere Gefühl, ein WRC-Auto zu fahren, wiederzuerlangen. Die ersten Rallyes der Saison scheinen so lange her zu sein, dass es wunderbar war, das Adrenalin in Finnland wieder zum Fließen zu bringen. Es endete nicht so, wie wir es wollten, da wir am Nachmittag einen Stein beim Schneiden einer Kurve getroffen haben, was dazu führte, dass das Auto einige Male rollte.»

Beide in Ordnung?

Neuville: «Zum Glück waren wir in Ordnung, aber es war zu kompliziert, das Auto zu reparieren, sodass wir den Test vorzeitig abbrechen mussten. Das Team ist nach der Aufhebung des Testverbots wieder im Geschäft und wir wissen, dass wir in naher Zukunft bereit sein werden, die Tests wieder aufzunehmen. Wir sind in den letzten Monaten in engem Kontakt mit dem Team geblieben und wir wissen, dass jeder bestrebt ist, wieder in die Meisterschaft einzusteigen. Es war schön, diesen Geist wieder zu spüren, auch wenn wir die Dinge abkürzen mussten.»

Sie haben sich in letzter Zeit auch mit einer anderen Art des Fahrens beschäftigt?

Neuville: «Ja, tatsächlich habe ich meinem Bruder bei unserer Firma in Belgien geholfen. Diese Situation war für kleine Unternehmen wie das unsere nicht einfach, und wir waren damit beschäftigt, in die Zukunft zu schauen und vorbereitet zu sein. Vor kurzem konnten wir eine dreitägige Veranstaltung auf einer Kartbahn in Südfrankreich abhalten, auf der mehrere Personengruppen unsere Cross-Karts mieteten. Ich bin auch ein bisschen gefahren, aber es hat wirklich nur ein bisschen Spaß mit meiner Familie gemacht.»

Wie ist die Situation in Monaco heutzutage?

Neuville: «Es ist hier wieder so ziemlich normal. Restaurants sind jetzt geöffnet, obwohl soziale Distanzierung und Einschränkungen bestehen bleiben. Jetzt versuchen wir immer noch, Orte mit vielen Menschen zu meiden, da wir nicht das Bedürfnis haben, zu ihnen zu gehen, aber es ist schön, die Möglichkeit zu haben, auswärts zu essen.»

Wie sind Sie aktiv geblieben?

Neuville: «Im März haben alle Turnhallen geschlossen und wir konnten nur zweimal am Tag mit dem Hund spazieren gehen. Da ich kein richtiges Fitnessstudio eingerichtet hatte, musste ich meine Terrasse benutzen, um Sport zu treiben und mich fit zu halten. In den letzten Wochen konnten wir wieder draußen trainieren.»

Haben Sie versucht, neue Fähigkeiten zu entdecken?

Neuville: «Ich habe kurz darüber nachgedacht, Kochstunden von meiner Freundin zu bekommen, da ich sehr schlecht kochen kann, aber ich habe diese Idee sehr schnell aufgegeben, als mir klar wurde, dass es für mich kein Vergnügen und keine Bereitschaft zur Verbesserung gab!»

Haben Sie eine letzte Nachricht für Rallye-Fans?

Neuville: «Wir mussten diese Situation akzeptieren und alles tun, um sie so schnell wie möglich zu lösen. Am einfachsten ist es, die Regeln zu respektieren und das beste Management für uns zu finden, da wir alle unterschiedliche Bedürfnisse haben. Viele Menschen hatten Probleme, insbesondere diejenigen, die ihr eigenes Unternehmen führen und für die sie arbeiten, aber ich denke immer, wo es ein Problem gibt, gibt es auch eine Lösung.»