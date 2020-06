Hyundai: Wieder zurück im Motorport-Alltag

In Alzenau wird wieder gearbeitet

Hyundai Motorsport kehrt im unterfränkischen Alzenau langsam zum Motorsport-Alltag zurück und hat mit etwa der Hälfte der Belegschaft den Betrieb aufgenommen, auch Rallyeeinsätze sind in fester Planung.

Die durch die Corona-Pandemie strengen Regeln haben die Einsatzpläne der Hersteller geändert. Die erforderlichen Abstände und andere Vorsichtsmaßnahmen zwingen zur Reduzierung der Belegschaft. Hyundai Motorsport hat sich den Änderungen angepasst und in den vergangenen Wochen am Hauptsitz in Alzenau wieder den Betrieb aufgenommen.

Einen fixen Zeitplan, speziell in der Rallye-Weltmeisterschaft, gibt es zurzeit nicht. Die WM-Saison könnte nach der Absage von Neuseeland mit der Rallye Türkei (25. bis 27. September fortgesetzt werden.

Teamdirektor Andrea Adamo sagte: «Wir haben einen langen Zeitraum ohne Meisterschaftsaktivitäten, weshalb wir überlegt haben, wie wir aktiv bleiben können. Wir hoffen, unseren i20 Coupe WRC und den i20 R5 bei ein paar Veranstaltungen in diesem Sommer einsetzen zu können.»

Bei der Rally di Roma Capitale (24. – 26. Juli), bei der die Saison in der Europameisterschaft eröffnet wird, werden zwei i20 Coupe WRC mit Dani Sordo und Junior Fahrer Pierre-Louis Loubet im Customer Racing in Aktion treten. Craig Breen und Callum Devine werden bei der Veranstaltung zwei i20 R5 fahren.

Zwei i20 Coupe WRC sind für die italienische Rally di Alba (31. Juli – 2. August) vorgesehen, wobei Loubet dort wieder im WRC-Auto eines Kundenteams startet. Breen und Jari Huttunen werden dort mit zwei i20 R5 teilnehmen.

Der nächste Einsatz ist Anfang August in Estland geplant. Dort werden der einheimische Vorjahressieger und Weltmeister Ott Tänak und Thierry Neuville in zwei Hyundai i20 WRC antreten. Huttunen soll dort das R5-Testfahrzeug steuern.

Hyundai Motorsport wird weiter Kunden die übliche Unterstützung zukommen zu lassen, wenn weitere Serien ihre Aktivitäten wieder aufnehmen. Die Abteilung Customer Racing baut Autos und erfüllt Aufträge, die aufgrund der Pandemie aufgeschoben waren. Innerhalb Deutschlands sind für den Juli Tests mit den Fahrzeugen der Kategorien R5 und TCR geplant, gefolgt von weiteren europäischen Regionen im weiteren Verlauf des Sommers.

«Wir wollen unseren Fahrern und Beifahrern die Gelegenheit bieten, wieder an Wettkämpfen teilzunehmen und ein Lächeln auf die Gesichter der Fans zu zaubern. Dieses war für viele Menschen eine herausfordernde Zeit, aber es gibt etwas Licht am Ende des Tunnels, so dass wir fortfahren, vorsichtig zurück zu unseren Gewohnheiten zu kommen», fasste Adamo zusammen.