Kroatien und Estland im Kalender der Rallye-WM 2021

Der WM-Veranstalter veröffentlicht den Kalender der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2021, Kroatien ist zum ersten Mal im Kalender aufgeführt, Estland bleibt nach dem erfolgreichen Neustart 2020 dabei, ohne Deutschland.

Kroatien wird zum ersten Mal eine Runde der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft ausrichten, nachdem es am Freitag (9. Oktober) im Kalender 2021 genannt wurde. Estland ist ebenfalls in der 12-Runden-Serie enthalten, nachdem es in diesem Jahr kurzfristig eingesprungen war, um im September ein viel gelobter Event nach dem Lockdown-Neustart auszurichten. Es war der erste WM-Auftritt eines baltischen Staates.

Kenias legendäre Safari Rallye und Japan, die beide im diesjährigen Zeitplan enthalten waren, aber aufgrund der Pandemie abgesagt wurden, sind ebenfalls aufgeführt. Spanien kehrt nach einem Jahr Abwesenheit zurück. Die Saison 2021 umfasst neun europäische Veranstaltungen und drei außerhalb Europas. Es wurde strategisch konzipiert, um einen anhaltenden Einfluss von Covid-19 auf den internationalen Sport zu ermöglichen, indem die meisten Runden ab Juni geplant werden.





Der Kalender wurde von der FIA genehmigt, und WM Promoter-Geschäftsführer Jona Siebel sagte, er würde sowohl Wettbewerber als auch Rallye-Fans gleichermaßen ansprechen.



Die Meisterschaft 2021 im Detail



ie Saison beginnt mit der traditionellen Rallye Monte-Carlo zur Saisoneröffnung in den französischen Alpen. Es folgt die Rallye Schweden, das einzige reine Wintergastspiel der Serie. Kroatien bildet die dritte Runde und findet vom 22. bis 25. April statt. Es ist die erste Veranstaltung auf reinem Asphalt und wird in der Hauptstadt Zagreb stattfinden.



Die Rallye Portugal Ende Mai ist die erste von drei Schotterrunden bei heißem Wetter. Im Juni folgen Italien und Kenia, die die erste Hälfte der Meisterschaft abschließen. Die Absage der diesjährigen Safari Rallye Kenia, eines der legendären Wettbewerbe des globalen Motorsports, bedeutet, dass die Rallye-WM zum ersten Mal seit 2002 wieder nach Afrika zurückkehrt, dem zweitgrößten Kontinent der Welt.

Schnelle Feldwege in Estland und Finnland eröffnen die zweite Hälfte der Saison im Juli vor dem Datum im August in Großbritannien. Der WM Promoter befindet sich im Gespräch mit dem britischen Leitungsgremium Motorsport UK, das daran arbeitet, die erforderlichen staatlichen Mittel zu bestätigen. Eine Ankündigung wird voraussichtlich in Kürze erfolgen.

Zwei der letzten drei Runden finden außerhalb Europas statt. Chile und Spanien gehen Japan voraus, wo im November die begehrte Endrunde stattfindet. Japans Aufnahme, elf Jahre nach dem letzten WM-Auftritt, markiert den ersten Auftritt des Mainstream-Asiens seitdem.



Die ADAC Rallye Deutschland ist im Kalender nicht aufgeführt.

Der WM-Promoter entwickelt eine Strategie zur Bekämpfung der Auswirkungen einer Pandemie. Die anhaltenden Folgen von Covid-19, die 2020 zum Verlust mehrerer WM-Runden führten, hatten großen Einfluss auf die Kalenderstruktur. Nach den Eröffnungsrunden in Monte-Carlo und Schweden, die nicht von ihren frühen Jahresdaten verschoben werden können, wird die Saison länger als zwei Monate unterbrochen, damit die Auswirkungen der Pandemie maximal nachlassen können.



Vor Ende Juni sind keine Läufe außerhalb Europas geplant, und nur ein Drittel der zwölf Runden wird in den ersten fünf Monaten des Jahres ausgetragen.

In einer weiteren Maßnahme werden Veranstaltungen in der Türkei, in Lettland, Belgien, Griechenland, Italien (Monza) und Argentinien auf einer Reserveliste für Eventualfälle im Fall von Covid-19-Problemen stehen, letztere als Option für außereuropäische Runden.



er WM-Kalender 2021:



21. – 14.01.: Monte Carlo

11. – 14. 02: Schweden

22. – 25.04.: Kroatien

20. – 23.05.: Portugal

03. – 06.06.: Italien

24. – 27.06.: Kenia

15. – 18.07.: Estland

29.07. – 01.08.: Finnland

19. – 22.08.: Großbritannien

09. – 12.09.: Chile

14. – 17.10.: Spanien

11. – 14.11.: Japan