Champion Ott Tänak: «FIA muss schneller entscheiden»

Nach der Nachricht von einer Testverzögerung für Rally1-Fahrzeuge der Generation 2022 sagt Rallye-Weltmeister Ott Tänak, es sei an der Zeit, dass Entscheidungen von der FIA schneller und entschlossener getroffen werden.

Die Tests mit den ersten Hybridautos der Rallye-Weltmeisterschaft sollten Anfang Januar beginnen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Hybridlieferung wurde dieses Datum auf Februar verschoben.

«Es ist eine komplizierte Situation von Seiten der FIA», sagte Tänak gegenüber DirtFish. «Diese Dinge scheinen zu spät angegangen worden zu sein, und jetzt muss alles in einem recht kleinen Fenster geschehen. Das scheint keine allzu clevere Art zu sein, Dinge zu tun. Für mich gibt es nicht viel zu sagen, dies ist das Spiel der großen Jungs, aber es sieht sicher so aus, als ob wir uns jetzt ein bisschen nähern.»

Auf die Frage, wie er über den Zeitplan der WRC für die Einführung der Hybridtechnologie denke, erklärte Tänak: «Man darf nicht vergessen, dass wir nicht nur den Hybrid testen müssen, sondern auch das rohrförmige Chassis. An diesen Autos ist alles neu. OK, der Motor ist ein bisschen der gleiche, aber für das Chassis und andere Dinge ist es nicht so, als würden wir etwas von den vorherigen Autos übertragen können. Wir gehen von einem leeren Blatt Papier aus und es sind noch viele Aufgaben in kurzer Zeit zu erledigen. Diese Jungs müssen genau wissen, was der nächste Schritt ist.»

FIA-Rallye-Direktor Yves Matton ist ein Mann, der mit Entwicklungsplänen für Neuwagen aus seiner Zeit als Teamchef bei Citroën vertraut ist. Er führte an: «Nach dem, was ich aus meinem früheren Leben weiß, ist es in Ordnung, ein Jahr lang das Auto zu testen. Wir wissen, dass Ingenieure sich darüber beschweren werden. 18 Monate sind perfekt, 24 sogar noch besser.»