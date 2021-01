Michèle Mouton und Audi Quattro: «Nicht so einfach»

Michèle Mouton, Vizeweltmeisterin von 1982 und mit Peugeot Talbot Deutschland 1986 Deutsche Meisterin, gesteht, dass das damals nicht so einfach war, wie es vielleicht ausgesehen hatte.

Der «schwarze Vulkan» Michèle Mouton (69), bei der FIA zurzeit als Rallye-Managerin unterwegs, sprach in einem Interview mit dem französischen Magazin Autohebdo 40 Jahre später über ihre Zeit im Audi Quattro.

Wie haben Sie das Angebot von Audi erhalten?

Michèle Mouton (MM): «Mit meinem Englisch, das nicht fantastisch war, verstand ich nur ein paar Worte: ‚Weltmeisterschaft’, ‚Allradantrieb’ und ‚Audi’ das war's. Ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse, aber ‚Weltmeisterschaft’ hatte gereicht. Ich wusste, dass ich ja sagen musste.»

Hatten Sie Probleme, sich an den Quattro anzupassen?

MM: «Nicht wirklich. Es war sicher, dass er sich von einem Hinterradantrieb unterschied, dass der Allradantrieb das Verhalten und die Fahrweise veränderte. Er untersteuerte etwas, aber dann brachte mir Mikkola bei, mit meinem linken Fuß zu bremsen. Ich habe Ende 1980 mit einer Rallye in Finnland begonnen. Ich erinnere mich besonders daran, dass ich in Rennschuhen bei minus 40 Grad zusammengebrochen war. Ich wurde gebeten, gut zu fahren, und ich erinnere mich nicht, dass es zu schwierig war. Als ich mit meinen Fiat 131 Abarth bei der Rallye du Var war, fand ich ihn unkontrollierbar. Dies bestätigte meine Wahl: Ich hatte gut daran getan, mich zu ändern.»

Welche Rolle spielte Hannu Mikkola bei der Entwicklung des Quattro?

MM: «Eine wichtige Rolle, denn seine Mission war es, das Auto zu perfektionieren, und er hat mich immer als seines Gleichen angesehen. Ich war kein Ingenieur wie er, aber ich hatte immer ein sehr gutes Gefühl und konnte es in meinen Worten ausdrücken. Ich habe mich selten geirrt. Sehr freundlich teilte er mir immer seine Gedanken und die Änderungen mit, die er vorgenommen hatte. Wir haben zusammengearbeitet, sozusagen nicht im Einklang mit unseren technischen Fähigkeiten.»

Haben Sie erwartet, in Ihrem ersten Jahr mit Audi zu gewinnen?

MM: «Überhaupt nicht, weil es nicht so einfach war, wie es gesagt wurde. Wir mussten einige Tage mithalten und ich nahm diese Herausforderung direkt an. Ich habe mich immer mit anderen Quattro-Fahrern verglichen. Die Akropolis, in einer unglaublichen Hitze, als es notwendig war, Tag und Nacht nonstop zu fahren, war für niemanden einfach und sie stärkte meinen Charakter.»

Haben die Aussagen von Walter Röhrl Ihre Motivation gesteigert, als Sie im folgenden Jahr gegen ihn um den Weltmeistertitel antraten?

MM: «Ich möchte die Dinge ein bisschen geraderichten. Ich kenne Walter und glaube nicht, dass er etwas gegen mich gesagt hat. Als mir gesagt wurde, dass er gesagt habe, ein Affe könne einen Quattro steuern, antwortete ich scherzhaft, dass ich mir keine Sorgen mache, da ich ein Schaf sei! Ich hatte nie ein Problem mit Walter, der unter allen Bedingungen ein großartiger Fahrer war. Für mich haben diese Aussagen nichts geändert, vor allem die Journalisten haben damit gespielt. Als er 1984 ins Team kam, waren wir zu viert und es wurde ein bisschen mehr zur Fabrik. Ich verdiente meinen Lebensunterhalt gut, fühlte mich aber etwas müde und hielt mich vielleicht nicht mehr auf dem gleichen Weg.»

Quelle: Autohebdo