Rovanperä mit starkem Selbstvertrauen vor 1. Sieg

Kalle Rovanpera drifttete in Lappland zur WM-Spitze

Kalle Rovanperä, mit nur 20 Jahren der jüngste Tabellenführer in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), strotzt vor Selbstvertrauen und glaubt, dass sein erster Sieg bald fällig ist.

Kalle Rovanperä, Zweiter bei seinem WM-Heimspiel in Lappland, sagte, dass sein Vertrauen wächst, dass er bei den meisten Runden der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft um den Sieg kämpfen kann. Der 20-jährige Finne intensivierte seine Jagd auf seinen ersten WRC-Sieg und war einer der Favoriten bei der Rallye Arctic Finnland im vergangenen Monat. Letztendlich musste sich er sich bei seinem ersten Heimspiel 2021 wegen kleiner technischer Mängel wie zum Beispiel falsches Setup am Toyota Yaris WRC mit dem zweiten Platz zufrieden geben.

Rovanperä war mit dem Territorium und den Bedingungen Lapplands gut vertraut, zumal er bei seinem Debüt 2020 in einen World Rally Car dort siegte. Er weiß aber auch, dass jeder Wettbewerbskilometer sein Selbstvertrauen stärkt und seinem ersten Triumph näher bringt.

«Ich bin jetzt ziemlich zuversichtlich mit dem Auto», sagte er. «Und ja, ich denke, ich würde fast überall um einen Sieg kämpfen. Natürlich gibt es immer noch Rallyes, bei denen die anderen Jungs viel mehr Erfahrung haben als ich, diese Orte sind nicht so einfach. Aber das Team und das Auto, alles funktioniert wirklich gut. Finnland war ein bisschen frustrierend, aber OK, wir kommen von dort weg und führen die Meisterschaft an, und das ist positiv. Jetzt freue ich mich und blickte zuversichtlich nach vorne.»

Vorwärts schauen bedeutet die erste Asphaltrallye beim WM-Debüt von Kroatien (22. - 25. April). Zur dritten WM-Station reist er mit einem Vier-Punkte-Vorsprung vor Thierry Neuville.

«Wir hatten einige trockene Abschnitte in bei der Rallye Monte-Carlo und das Gefühl mit dem Auto war gut. Ich denke, ich bin in diesen Abschnitten schon ziemlich schnell mit dem Auto, also bin ich eigentlich ziemlich glücklich, als nächstes bei einer reinen Asphalt-Rallye fahren zu können», fügte er hinzu.