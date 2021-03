Oliver Solberg: «Ich hoffe 2022 auf ganze WRC-Saison»

Der erst 19 Jahre alte Oliver Solberg überzeugte bei seinem Debüt in einem World Rally Car im Hyundai i20 WRC mit dem siebten Platz bei der Rallye Arctic, logisch, dass er auf komplette Saison im Hyundai i20 WRC hofft.

Allerdings will er diesen Aufstieg nicht mit aller Gewalt. Es weiß, dass sein Vertrag mit Hyundai ihm in den kommenden Monaten mehr Möglichkeiten bieten wird, sein Können zu zeigen. Trotz dieser starken Leistung beim zweiten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Lappland erklärte der junge Schwede, dass sein Hauptziel die WRC2 bleibt, bei der sehr bald das Lenkrad des neuen Hyundai i20 Rally2 übernehmen kann.

«Dieses Jahr werde ich mich auf die Kategorie WRC2 konzentrieren. Ich werde versuchen, die Meisterschaft zu gewinnen. Das ist mein Hauptziel», erklärte der Sohn von Ex-Champion Petter Solberg. «Wir diskutieren über die Zukunft. Mal sehen, was los ist. Ich habe einen Zweijahresvertrag mit Hyundai, daher bleibt abzuwarten, was dies für das nächste Jahr bedeutet. Ich hoffe auf eine volle WRC-Saison, aber man weiß es nie. Der Weg ist noch lang. Die Menschen haben ihre eigenen Erwartungen, aber ich möchte meinen eigenen Weg gehen und meine Träume wahr werden lassen. Auf lange Sicht ist dieser Traum eine Weltmeisterschaft.»

Nach diesem ersten erfolgreichen Auftritt in der Königsklasse ist Oliver Solberg logischerweise bestrebt, diese Erfahrung zu wiederholen.

«Es wäre schön, dieses Jahr wieder in einem WRC sitzen zu können, aber wir müssen sehen, wann. Wir diskutieren, was wir tun werden, aber natürlich möchte ich nichts beschleunigen. Ich bin noch sehr jung, deshalb möchte ich die Rallye Arctic richtig analysieren und mir einen guten Überblick verschaffen. Natürlich gibt es für meine nächste Rallye in einem WRC viel zu verbessern», so Solberg weiter. «Wir werden abwarten müssen, wann dies der Fall ist, aber hoffentlich wird es dieses Jahr sein. Wir diskutieren und prüfen immer noch verschiedene Möglichkeiten, aber wie gesagt, ich möchte nichts überstürzen.»