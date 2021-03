Pirelli bereitet sich auf den Rallye-Frühling vor

Nachdem die Winterspiele der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft erfolgreich ausgetragen wurden, bereitet sich Pirelli auf die erste vollständige Asphaltrunde der Serie in Kroatien im nächsten Monat vor.

Nach zwei Runden ist Terenzio Testoni, der Rallye-Manager des italienischen Reifenherstellers Pirelli, mit dem WM-Comeback als alleiniger Reifenlieferant der WRC zufrieden. Das Mailänder Unternehmen rüstet die Kategorie World Rally Car sowie die Serien WRC2, WRC3 und Junior WRC aus.

Testoni zog nach dem Schnee und Eis der Rallye Monte-Carlo und der Rallye Arctic Finnland eine Bilanz und sagte: «Wir sind sehr zufrieden mit unserem Engagement. Beide Veranstaltungen verliefen gut und angesichts der Winterbedingungen ist es nicht so einfach, den perfekten Test für den Reifen durchzuführen, wenn man sich nicht mit dem Wetter so sicher ist.»

Testoni führte weiter aus: «Bei der Rallye Monte Carlo war es eine echte Herausforderung zu verstehen, wie sich die Straße in Bezug auf schmelzenden Schnee oder Eisregen entwickeln würde. Dann haben wir in Finnland mit den Teams unter sehr harten, kalten Bedingungen getestet, aber als die Rallye begann, war es fast 30° C wärmer als einige Tage zuvor bei den Tests. Die Bedingungen waren herausfordernd, aber die Reifen haben funktioniert und jetzt freuen wir uns auf die erste Asphalt-Rallye bei der Kroatien-Rallye.»

Die Veranstaltung in Zagreb (22. – 25 April) könnte den ersten Einblick in Pirellis Regenreifen Cinturato geben, der eine Option sein wird, wenn die Frühlingsbedingungen sehr nass werden. Der harte Compound P Zero wird ebenfalls sein WRC-Debüt geben, wobei sein weiches Äquivalent in der ersten Runde in den französischen Alpen angeboten wurde.