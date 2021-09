Rallye Mont-Blanc: Loeb in Lauerstellung

Die Rekordweltmeister sind im Rallye-Auto wieder vereint, nach ihrer Trennung im Frühjahr sind Sébastien Loeb und Daniel Elena bei der Rallye Mont Blanc gestartet und lagen am ersten Tag im Peugeot 306 Maxi auf P6.

Als Loeb/Elena ihren Peugeot 306 Maxi von Loeb Racing auf dem Podium zum Abschluss der ersten Etappe der 73. Mont-Blanc-Rallye zum Stehen brachten, erhielten die neunfachen Rekord-Champions Standing Ovations vom großen Publikum, das extra für sie angereist war. Den ganzen Tag über konnten die 79-maligen WM-Gesamtsieger ihre Popularität im Servicepark oder am Straßenrand messen.

Nachdem Loeb seinen Peugeot 306 Maxi seit der Rallye du Var 2017 nicht mehr gefahren und keine Chance gegen die neusten Rally2-Fahrzeuge hatte, war der Elsässer und Wahlschweizer von seinem neunten Zeit in der ersten Prüfung mit 15,1 Rückstand auf den Sieger nicht allzu überrascht. Die beiden Freunde, die sich nach der Rallye-Raid-Trennungsepisode wieder begegneten, schafften es, das Bestmögliche aus diesem Kit-Car aus den 90er-Jahren herauszuholen.

«Ich schone das Auto nicht», lächelte er im Mittagsservice, »aber es ist die einzige Lösung! Es macht wieder Spaß.»

Zusätzlich zum Leistungs- und Effizienzgefälle kamen fehlende Geländekenntnisse hinzu, die es dem Duo nicht immer erlaubten, voll zu attackieren. Da dieses Handicap auf der dem Rest der Konkurrenz weniger bekannten 12,40 km der WP 6 (Draillant-Fessy) nicht galt, ließ Loeb sein Talent für sich sprechen. Auf einer durch den Regen stellenweise rutschigeren Straße erzielte der jetzt schwarze Peugeot 306 Maxi eine hervorragende dritte Zeit. Den ersten Tag beendete das Weltmeister-Duo auf Rang sechs, nur sechs Sekunden vom dritten Platz entfernt. Die Wiederaufnahme der gleichen Prüfungen am Samstag wird dem ehemaligen Weltmeister vielleicht die Möglichkeit geben, das Podium zu erreichen, was die vielen in Morzine versammelten Fans begeistern dürfte.

Die letzten zwei der acht Tagesprüfungen am Freitag wurden aus Sicherheitsgründen abgesagt. Es führte nach sechs Entscheidungen Quentin Giardino im VW Polo GRi R5 nur eine Sekunde vor seinem französischen Landsmann Yoann Bonato (Citroën C3 R5) und 50,6 Sekunden vor Ludovic Gal in einem weiteren VW Polo. Gilles Panizzi notierte im Hyundai i20 R5 den 15. Platz (+ 2:10,9) und François Delecour im zweiten Peugeot 306 Maxi rangierte auf dem 19. Platz (+ 2:50,4).