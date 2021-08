In der Diskussion: Loeb WM-Kurzprogramm mit M-Sport?

Derzeit werden die Diskussionen neu entfacht, ob sich der neunfache Rekordchampion Sébastien Loeb und Malcolm Wilson für ein Kurzprogramm in der Rallye-Weltmeisterschaft mit M-Sport zusammenspannen.

Loeb zeigte sich zu Jahresbeginn einer solchen Möglichkeit nicht abgeneigt und könnte sich ein solches Engagement mit Wilson schon vorstellen. Doch eine klare Botschaft gibt es nicht.

«Wir reden, und das ist alles, was Sie aus mir herausholen werden», sagte Wilson gegenüber DirtFish. Der Geschäftsführer von M-Sport weigerte sich, weitere Fragen zur Art eines Deals zu beantworten, gab jedoch immer zu, dass er die Möglichkeit hätte, mit Loeb zusammenzuarbeiten.

Wilson war 2005 kurz davor, seinen Vertrag unterschrieben zu bekommen, als der Elsässer einen Ford Focus RS WRC 04 in Cumbria testete und als Druckmittel gegen Citroën in Betracht gezogen wurde. Loeb blieb schließlich bei der französischen Marke, bevor er ein zweijähriges begrenztes Programm bei Hyundai absolvierte, das am Ende der letzten Saison endete.

Loeb ist derzeit mit dem X44-Team von Lewis Hamilton in Extreme E engagiert und arbeitet an einem zweiten Dakar-Ausflug mit Prodrive im Hunter BRX im Januar. Aber er gestand, für weitere WRC-Aktionen nicht die Tür schließen zu wollen. Loeb sagte: «Vielleicht, wenn mich jemand anruft, wenn Malcolm mich bittet, bei einer Rallye zu starten und er mich braucht, warum dann nicht? Wenn Malcolm eines Tages jemanden braucht, nicht die ganze Saison oder die halbe Saison, warum nicht?»

Die Rallye Monte Carlo, die Loeb schon sechs Mal gewonnen hat, wäre eine willkommene Möglichkeit, allerdings beginnt das Recce für die Rallye Monte Carlo im Januar am Montag, den 17. Januar, nur zwei Tage nach dem Ende der Dakar in Jedda, Saudi-Arabien. Doch das kennt Loeb von 2019, als nach der Rallye Dakar erstmals bei der Rallye Monte Carlo im Hyundai i20 WRC startete.

Abgesehen davon, dass er dem Team große Erfahrung und anhaltende Geschwindigkeit einbringt, würde ein Loeb-Abkommen ihm auch das Potenzial bieten, seinen Landsmann Adrien Fourmaux zu betreuen, der im nächsten Jahr mit ziemlicher Sicherheit einen Vollzeitsitz im WRC-Titelgewinnerteam von 2017 von erhalten wird. Neben der französischen Verbindung würde die Aufnahme von Loeb ins Team auch den Red Bull-Verband von M-Sport stärken.

Die Frage, wer Loeb bei seiner Rückkehr in die WRC mitfahren würde, scheint mit der Nachricht beantwortet zu sein, dass er und Daniel Elena nächsten Monat wieder zusammen bei der Rallye Mont-Blanc Morzine antreten werden. Sie werden zum ersten Mal seit ihrer Trennung nach der diesjährigen Dakar im Peugeot 306 Maxi von Loeb antreten.