Kalle Rovanperä gewinnt die «Rallye der Götter»

Toyota hat mit dem Youngster Kalle Rovanperä beim neunten Saisonlauf, dem Comeback der griechischen Rallye Akropolis in der Weltmeisterschaft, den siebten Volltreffer 2021 gelandet, Rovanperä seinen zweiten Triumph.

Kalle Rovanperä vom Toyota Gazoo Racing World Rally Team hat im Yaris WRC in den letzten drei Veranstaltungen einen zweiten herausragenden Sieg in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft errungen, nachdem er die legendäre Akropolis-Rallye in Griechenland auf Anhieb eroberte. Sébastien Ogier hat den dritten Podestplatz erreicht und damit sowohl seine Position als auch die des Teams an der Spitze der Meisterschaftswertung gestärkt.

Regen brachte schwierige Bedingungen für den letzten Tag, aber Rovanperä fuhr bei ersten «Tarzan»-Test des Tages eine unglaubliche Bestzeit und war dort 14,1 Sekunden schneller als alle anderen, obwohl er eine Mischung aus harten und weichen Reifen an seinem Auto montiert hatte. Rovanperä sicherte sich dann auch im kürzeren zweiten «Tarzan»-Durchgang den Sieg in der Power Stage vor den Teamkollesgen Elfyn Evans und Ogier. Er holte damit bei der «Rallye der Götter» die 30 Maximalpunkte.

Nachdem ihre engsten Konkurrenten in der Meisterschaft am Freitag in Schwierigkeiten geraten waren, konzentrierten sich Ogier und Beifahrer Julien Ingrassia darauf, einen Podestplatz zu erringen und gleichzeitig den Druck auf die Crew auf Platz zwei zu halten. Mit seinem sechsten Top-3-Ergebnis der Saison führt Ogier die Fahrerwertung nun drei Rallyes vor Schluss mit 44 Punkten Vorsprung an.

Am Freitag durch ein Getriebeproblem gehandikapt, lieferten sich Evans und Co-Pilot Scott Martin mit ihrem fantastischen Lauf durch die Power Stage eine starke Aufholjagd und belegten den sechsten Gesamtrang. Evans bleibt Zweiter in der Fahrerwertung.

Dank eines fünften Doppelpodiums des Jahres und den Bonuspunkten aus der Power Stage baut das Team seinen Vorsprung in der Herstellerwertung auf 57 Punkte vor dem Titelverteidiger Hyundai aus.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Das war ein Wochenende, an dem wir nicht mit einem Sieg gerechnet haben. Ich habe mich sehr gefreut, die Leistung aller unserer Fahrer von Anfang an zu sehen. Vor allem Kalle zeigte unglaubliche Geschwindigkeit und es war toll zu sehen, wie ruhig und reif er das ganze Wochenende war. Sébastien hat wieder einmal eine großartige Leistung gezeigt, fuhr wie der Champion, der er ist, und sammelte die Punkte sowohl für seine eigene Meisterschaft als auch für das Team. Elfyn hatte zu Beginn der Rallye leider ein Problem, aber er ist zurückgekommen und hat in der Power Stage eine tolle Leistung gezeigt, daher bin ich wirklich stolz auf alle unsere Fahrer.»

Sieger Kalle Rovanperä: «Ich fühle mich wirklich gut, hier in Griechenland zu gewinnen. Es war eine wirklich harte Rallye, um ehrlich zu sein, auch eine lange Woche mit langen Nächten beim Anschauen der Videos. Ich bin wirklich glücklich, mit diesem Ergebnis im Ziel zu sein. Ich habe mich schon am Freitag gut gefühlt, und dann haben wir einige Setup-Änderungen am Auto vorgenommen, weil die Prüfungen am Samstag anders waren und ich mich mit dem Auto noch besser gefühlt habe. Es kam ganz schön an, ich konnte das Fahren sehr genießen. Ein großes Dankeschön an das Team, alle haben einen tollen Job gemacht und das Auto lief ohne Probleme. Hoffentlich können wir mit der gleichen Geschwindigkeit in Finnland fahren.»

Tabellenführer Sébastien Ogier: «Das ist ein sehr gutes Ergebnis für uns. Das Ziel an diesem Wochenende war es, unsere Führung in der Meisterschaft zu behaupten und wir haben sie sogar ausgebaut, was sehr positiv ist. Ich denke, wir haben eine sehr clevere Rallye gemacht. Die Bedingungen waren die ganze Zeit herausfordernd. Offensichtlich hatte ich nicht das gleiche Tempo wie Kalle, er flog wirklich und war im Vergleich zu allen anderen auf dem nächsten Level, also herzlichen Glückwunsch zu seinem verdienten Sieg. In der Position, in der ich nach Freitag in der Meisterschaft war, wollte ich nicht alles riskieren, um die Rallye zu gewinnen, daher bin ich mit meinem dritten Platz sehr zufrieden.»

WM-Zweiter Elfyn Evans: «Dies war nicht unser Wochenende, aber diese Dinge passieren im Rallyesport und es war sehr selten in diesem Team, ein Problem wie am Freitag zu haben. Das Gefühl im Auto war generell recht gut. Heute am Ende den sechsten Platz zu bekommen, war ein kleines Geschenk mit einem Problem, das heute Morgen jemand anderes hatte. Es war vielleicht kein perfekter Lauf auf der Power Stage für uns, aber vier Bonuspunkte sind trotzdem eine gute Ergänzung und wir haben es immerhin geschafft, etwas vom Wochenende zu retten.»

Endstand nach 15 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 3:28:24,6 2 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 42,1 3 Ogier/Ingrassia (F), Toyota + 1:01,3 4 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 3.01,0 5 Greensmith/Patterson (GB/IRL), Ford + 5:45,0 6 Evans/Martin (GB), Toyota + 6:42,7 7 Fourmaux/Jamoul (F/B), Ford + 6:54,4 8 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 8:41,1 9 Mikkelsen/Edmondson (N/GB), Skoda Rally2 + 9:02,5 10 Bulacia/Der Ohannesan (BUL/RA), Skoda Rally2 + 9:19,2

Fahrer-WM nach 9 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 180 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 136 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 130 4 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 129 5 Ott Tänak (EE), Hyundai 106 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 7 Craig Breen (IRL), Hyundai 60 8 Gus Greensmith (GB), Ford 44 9 Dani Sordo (E), Hyundai 43 10 Adrien Fourmaux (F), Ford 36