Akropolis: Rovanperä glänzt im Shakedown

Die griechische Rallye Akropolis ist wieder in der Weltmeisterschaft zurück, im Shakedown zum neunten Saisonlauf trotzte Kalle Rovanperä den glitschigen Bedingungen und setzte eine klare Bestzeit.

Eigentlich ist es in Griechenland im Spätsommer heiß, trocken und staubig. Anders jedoch im Shakedown, dem letzten Einstellungstest vor dem Start. Die 4,25 km lange Schotterpiste war nach längeren Regenfällen seit Montag sehr schmierig. Der mit diesen Bedingungen am besten zurechtkam, war Kalle Rovanperä.

Der Estland-Sieger markierte im Toyota Yaris WRC mit 3:14,3 Minuten die klare Bestzeit, wenn auch inoffiziell. Er war dort 2,7 Sekunden schneller als Thierry Neuville und 3,2 Sekunden besser als Ott Tänak, beide im Hyundai i20 WRC. Der Tabellenführer und Titelverteidiger Sébastien Ogier markierte im Toyota Yaris WRC hinter Dani Sordo (Hyundai i20 WRC) und seinem Teamkollegen Elfyn Evans mit 3:20,7 Minuten die sechste Zeit in der inoffiziellen Tabelle.

Rovanperä: «Die Bedingungen waren wirklich schwierig und schlammig. Es war nicht das, was wir von der Akropolis-Rallye erwarten, aber wir erwarten auch, dass das Wetter für das Wochenende ruhig ist. Heute Abend haben wir noch eine Eröffnungszeremonie und eine kurze Super-Special in der Stadt Athen, bevor die eigentliche Aktion morgen früh beginnt.»

Das WM-Comeback des griechischen Schotterklassikers nach acht Jahren führt nach dem Start am Donnerstag um 16:30 Uhr MESZ in Athen über eine Gesamtlänge von 1.285 km und 15 Prüfungen (= 292,19 km). Der neunte Saisonlauf endet am Sonntag um 14:15 Uhr MESZ im zentralen Service von Lamia.

Inoffizielle Shakedownzeiten (4,25 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 3:14,3 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:17,0 3 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 3:17,5 4 Sordo/Carrera (E), Hyundfai 3:18,3 5 Evans/Martin (GB), Toyota 3:20,3 6 Ogier/Ingrassia (F), Toyota 3:20,7 7 Greensmith/Patterson (GB/IRL), Ford 3:22,1 8 Fourmaux/Jamoul (F/B), Ford 3.22,5 9 Loubert/Haut-Labourette (F), Hyundai 3:24,6 10 Östberg/Eriksen (N), Citroën Rally2 3:26,7

Fahrer-WM nach 8 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 162 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 124 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 124 4 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 99 5 Ott Tänak (EE), Hyundai 87 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 7 Craig Breen (IRL), Hyundai 60 8 Gus Greensmith (GB), Ford 34 9 Dani Sordo (E), Hyundai 31 10 Adrien Fourmaux (F), Ford 30