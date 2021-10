Achter WM-Titel für Sébastien Ogier in Spanien?

Der vorletzte Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft am Wochenende in Spanien steht im Fokus des Toyota internen Titelkampfes zwischen dem Titelverteidiger und Tabellenführer Sébastien Ogier und dem Herausforderer Elfyn Evans

Zwei Runden vor Schluss, und nur noch zwei Fahrer bleiben im Titelkampf der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), da das Schicksal der Krone 2022 an diesem Wochenende in Spanien einen möglicherweise entscheidenden Punkt erreicht. Sébastien Ogier kann bei der Rallye Spanien (14. - 17. Oktober) seinen achten Fahrertitel in neun Saisons besiegeln. Der einzige Mann, der ihm das streitig machen und den Kampf nächsten Monat in Italien in eine Endrunde führen kann, ist sein Toyota-Teamkollege Elfyn Evans.

Der Kontrast könnte nicht größer sein. Ogier hat die WRC in den letzten zehn Jahren dominiert, in seiner Karriere 53 Rallye-Siege errungen und befindet sich nun in seiner letzten Saison, bevor er aus dem Vollzeitarbeiter abtritt. Evans sicherte sich vor 14 Tagen seinen fünften WRC-Event-Sieg in Finnland und kämpft nach der Niederlage gegen Ogier in der vergangenen Saison um seine erste Krone. Er startete 2020 mit einem Punktevorsprung in die letzte Runde auf Italiens legendärer Rennstrecke in Monza, endete aber nach einem Unfall am Samstag in der Verzweiflung.

Ogier tritt in seinem Toyota Yaris WRC mit 24 Punkten Vorsprung zu Evans zur Asphalthatz in den Hügeln hinter der Costa Daurada südlich von Barcelona. Die Krone wird nach Frankreich bleiben, wenn er in Spanien sieben Punkte mehr als Evans holt. Es ist die dritte Saison in Folge, in der Toyota die Fahrerkrone gewinnt und Ogier, dreimaliger Sieger in Spanien, wird kämpfen.

«Spanien wird die erste realistische Chance auf den Titel sein und ich weiß, was ich tun muss, um dies zu erreichen. Wenn ich die Chance habe zu gewinnen, versuche ich, dafür zu kämpfen, und das wird der einfachste Weg sein, unser Ziel zu erreichen», sagte Ogier.

Evans schwärmt von seinem Erfolg in Finnland: «Der Sieg bei der Rallye Finnland war ein tolles Ergebnis für uns. Der Fahrertitel ist noch ein langer Weg, aber wir werden in Spanien einmal mehr unser Bestes geben und versuchen, dort das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.»

Ogier, Evans und Kalle Rovanperä können im spanischen Salou den Herstellertitel für Toyota zurückerobern. Toyota Gazoo Racing hat einen Vorsprung von 61 Punkten vor dem Titelverteidiger von Hyundai Motorsport und wenn dieser Vorsprung im Ziel am Sonntag über 52 bleibt, kann der japanische Hersteller seine Feierlichkeiten beginnen. Thierry Neuville, der Sieger in Spanien bei der letzten Austragung der Rallye 2019, Ott Tänak und Heimheld Dani Sordo sind die Männer in den drei Hyundai i20 WRC mit der Aufgabe, die den Titel für Toyota in Spanien zu verhindern.

Adrien Fourmaux und Gus Greensmith tragen die Hoffnungen von M-Sport Ford in Fiesta World Rally Cars, während Oliver Solberg sein Asphaltdebüt in der Spitzenklasse in einem i20 für Hyundai 2C Compétition feiert. Das französische Team hat den Spanier Nil Solans als Ersatz für Pierre-Louis Loubet berufen, dessen Saison nach einem Hüftbruch bei einem Zusammenstoß mit einem Auto zu Ende ist. Toyota setzt auch einen vierten Yaris für den Japaner Takamoto Katsuta ein.

Erstmals seit 2009 ist die Rallye reiner Asphalt. Die Straßen sind schnell und fließend, aber griffige, wenn auch glatte Oberflächen und viel hartes Bremsen machen es den Reifen von Pirelli schwer. Nach der Startzeremonie am Donnerstagabend in Salou geht es am Freitagmorgen los. Den Teilnehmern stehen 17 Etappen über 280,46 km vor dem Ziel am Sonntagnachmittag im Ferienort gegenüber.

Fahrer-WM nach 10 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 190 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 166 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 130 4 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 129 5 Ott Tänak (EE), Hyundai 128 6 Craig Breen (IRL), Hyundai 76 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 68 8 Gus Greensmith (GB), Ford 52 9 Dani Sordo (E), Hyundai 43 10 Adrien Fourmaux (F), Ford 42