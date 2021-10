Spanien: Toyota mit der Hand an der WM-Krone

Toyota und Sébastien Ogier können den Sack in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) beim vorletzten Lauf in Spanien am dritten Oktober-Wochenende eventuell vorzeitig zumachen.

Das Toyota Gazoo Racing World Rally Team bestreitet den vorletzten Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft 2021, der Rallye Spanien vom 15.-17. Oktober, mit der Möglichkeit, sowohl die Hersteller- als auch die Fahrertitel auf schnellen und fließenden Asphalt-Straßen vorzeitig erringen zu können.

Das Team unter Jari-Matti Latvala führt die Herstellerwertung mit 61 Punkten an, wobei nach dem spanischen Event maximal 52 Punkte zur Verfügung stehen. Zum dritten Mal in Folge gewinnt ein Toyota-Pilot den Fahrertitel garantiert, 24 Punkte trennen die Teamkollegen Sébastien Ogier und Elfyn Evans nach dessen Sieg beim letzten Rennen in Finnland.

Für Ogier würde ihm ein Sechs-Punkte-Vorsprung gegenüber Evans zu seinen Gunsten bei einer Rallye, die er dreimal gewonnen hat, reichen, seinen achten Weltmeistertitel sichern. Evans selbst möchte natürlich seine Chancen auf die erste Krone wahren. Kalle Rovanperä ist aktuell Vierter in der Gesamtwertung und nur einen Punkt von einem Platz unter den ersten drei entfernt, während TGR WRC Challenge Program-Fahrer Takamoto Katsuta erneut in einem vierten Yaris WRC im Einsatz sein wird.

Mit der Drehscheibe in Salou an der Costa Daurada südlich von Barcelona kehrt die Rallye nach einem Jahr Pause wieder in den Kalender zurück und wird erstmals seit 2009 wieder ausschließlich als Asphalt-Veranstaltung ausgetragen, die zehn Ausgaben zuvor als eine Mixed-Rallye aus Schotter und Asphalt durchgeführt worden war.

Freitag hat eine Schleife von drei Prüfungen, die am Nachmittag wieder absolviert werden. Der Samstag folgt einer identischen Route wie zuvor mit ebenfalls drei Entscheidungen mit dem zweiten Durchgang am Nachmittag. Das Finale am Sonntag besteht aus der Prüfung Santa Marina und der bekannten Riudecanyes, die beide zweimal absolviert werden.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Es ist toll, nach Spanien zurückzukehren, besonders jetzt, da die Rallye wieder eine Vollasphalt-Veranstaltung ist. Die Straßen dort sind die besten Asphaltstraßen der WRC und ich habe es in meiner Karriere sehr genossen, dort zu fahren. Hilfreich für uns ist natürlich auch, dass unsere Fahrer, die die Meisterschaft anführen, am ersten Tag keine Schotterpisten säubern müssen. Es ist jetzt wirklich spannend für uns, dass nur ein Toyota-Fahrer den Fahrertitel gewinnen kann, aber unser Hauptziel als Team in Spanien wird natürlich sein, genügend Punkte zu sammeln, um die Herstellermeisterschaft zu sichern. Ich denke, wir haben gute Chancen, aber wir müssen unsere Arbeit in der Vorbereitung und während der Rallye gut machen, um die Ergebnisse zu erzielen, die wir brauchen.“

Titelanwärter Nr. 1 Sébastien Ogier: «Ich freue mich riesig auf Spanien und darauf, wieder auf Asphalt zu fahren. Es wird schön sein, alle drei Tage der Rallye auf Asphalt zu verbringen, denn es macht wirklich Spaß, diese Straßen zu fahren. Außerdem wird es für uns gut sein, am ersten Tag der Rallye nicht so viel Schotter zu fegen, wie wir es die ganze Saison über getan haben. Wir sind immer noch in einer starken Position für die Meisterschaft. Spanien wird die erste realistische Chance auf den Titel sein, und ich weiß, was ich tun muss, um dies zu erreichen. Wenn ich die Chance habe zu gewinnen, versuche ich, dafür zu kämpfen, und das ist der einfachste Weg, unser Ziel zu erreichen.»

Titelanwärter N2 Elfyn Evans: «Der Sieg bei der Rallye Finnland war ein tolles Ergebnis für uns. Der Fahrertitel ist für uns noch ein langer Weg, aber wir werden auch in Spanien unser Bestes geben und versuchen, dort das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Die Asphaltstraßen in Spanien sind wirklich fantastisch zu fahren, daher freue ich mich darauf, dieses Mal an einem reinen Asphalt-Event teilzunehmen. Wenn ich den Yaris WRC bisher auf Asphalt gefahren bin, war die Oberfläche normalerweise ziemlich schmutzig oder hatte sehr wenig Grip, daher freue ich mich darauf, mit diesem Auto die griffigeren Straßen in Spanien zu fahren. Allerdings ist das Wetter zu dieser Jahreszeit auch in Spanien nie garantiert trocken. Wenn es regnet, wie wir es in den Vorjahren gesehen haben, kann es immer noch ein ziemlich kniffliges und anspruchsvolles Ereignis sein.»

WM-Vierter Kalle Rovanperä: «Ich bin schon zweimal in Spanien in der WRC 2 gefahren und habe die Tage auf Asphalt dort immer gemocht, daher ist es für mich positiv, dass es wieder eine volle Asphalt-Rallye wird. Wenn das Wetter gut ist, ist es eine wirklich schöne Veranstaltung. Die Straßen sind sehr schnell und fließend und unterscheiden sich ein wenig von den anderen Runden, die wir normalerweise auf Asphalt fahren. Es ist eher eine Rundstreckenrennen und man muss wirklich präzise sein, aber wenn man es richtig macht, macht es wirklich Spaß. Die Eigenschaften waren in Ypern ganz anders, aber dort hatte ich ein gutes Gefühl im Auto in Asphalt-Spezifikation, und ich hoffe, dass wir das in Spanien wieder haben und um ein gutes Ergebnis für uns und das Team kämpfen können.»

Fahrer-WM nach 10 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 190 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 166 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 130 4 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 129 5 Ott Tänak (EE), Hyundai 128 6 Craig Breen (IRL), Hyundai 76 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 68 8 Gus Greensmith (GB), Ford 52 9 Dani Sordo (E), Hyundai 43 10 Adrien Fourmaux (F), Ford 42