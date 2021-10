Toyota 2022 mit Evans, Rovanperä, Ogier und Lappi

Toyota zieht nach und präsentiert seine Aufstellung für die erste Hybrid-Ära in der Rallye-Weltmeisterschaft 2002: Vollzeitfahrer Elfyn Evans und Kalle Rovanperä, Teilzeitarbeiter Sébastien Ogier und Esapekka Lappi

Toyota Gazoo Racing setzt auf bewährte Sieger für eine neue Ära in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC). Lappi bildet zusammen mit Ogier, Evans und Rovanperä das Line-up für 2022. Elfyn Evans und Kalle Rovanperä werden nach Unterzeichnung neuer Verträge mit dem Team jede Veranstaltung im neuen Hybrid-Rallye1-Auto bestreiten, während der mehrfache Weltmeister Sébastien Ogier auch nach seinem Rücktritt vom Vollzeit-Rallyesport bei ausgewählten Läufen für Toyota antreten wird. Zur Vervollständigung des hochkarätigen Aufgebots kehrt Esapekka Lappi gerne ins Team zurück, um sich während der Saison ein Auto mit Ogier zu teilen.

Toyota tritt nun mit dem neuen technischen Reglement für 2022 in eine entscheidende Phase der Entwicklung und des Wettbewerbs ein und weiß, dass es auf vier Fahrer zählen kann, die alle zuvor Rallyes für das Team gewonnen und ihm zum Meisterschaftserfolg verholfen haben.

Evans trat dem Team Anfang 2020 bei und bewies sich bald als Anwärter auf die Meisterschaft, holte sich in Schweden und der Türkei Siege und wurde in einem bis zur letzten Runde dauernden Wettkampf hinter Ogier Zweiter. Nachdem der 32-jährige Waliser und sein Co-Pilot Scott Martin bereits zu Beginn dieser Saison in Portugal und am vergangenen Wochenende bei der Rallye Finnland gewonnen hatten, kämpfen sie noch zwei Rallyes vor Schluss um den diesjährigen Titel.

Rovanperä hat sich seit seinem Aufstieg mit dem Team in der vergangenen Saison auf das höchste Niveau des Rallyesports beeindruckend angepasst. Der 21-jährige Finne, Co-Pilot ist Jonne Halttunen, war kürzlich mit einem souveränen Sieg bei der Rallye Estland der jüngste Sieger in der Geschichte der WRC, gefolgt von einem beeindruckenden Triumph bei der Akropolis-Rallye in Griechenland und festigte damit seinen Ruf als starker Nachwuchssportler.

Julien Ingrassia hört auf

Ogier holte 2020 in seiner ersten Saison im Toyota Yaris WRC seinen siebten Weltmeistertitel. Der 37-jährige Franzose hat beschlossen, seine Vollzeit-WM-Karriere um ein weiteres Jahr bis 2021 zu verlängern, und führt die Gesamtwertung derzeit mit 24 Punkten an, wobei er in Monte Carlo, Kroatien, Sardinien und Kenia bisher gewonnen hatte. Da er Zeit für andere Aktivitäten außerhalb des Rallyesports haben möchte, werden die genauen Events, die Ogier in der nächsten Saison bestreiten wird, zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Julien Ingrassia, der Ogier bei all seinen Siegen und Meisterschaften als Co-Pilot begleitete, wird Ende 2021 seine überaus erfolgreiche Karriere beenden. An seine Stelle tritt Benjamin Veillas, der bereits gearbeitet hat seit mehreren Jahren eng mit Ogier bei Tests und als Teil seiner Gravel-Crew bei Veranstaltungen.

Lappi gehörte in der Premierensaison 2017 zum Aufgebot des Teams und feierte bei der Rallye Finnland in seinem erst vierten Start auf höchstem Niveau einen denkwürdigen ersten Sieg auf heimischem Boden. Im Jahr 2018 verhalfen Toyota seine drei Podiumsplätze zum Gewinn der Herstellermeisterschaft, bevor er sich anderen Herausforderungen zuwandte. Zusammen mit Co-Pilot Janne Ferm kehrte der 30-Jährige vergangene Woche mit einem Privateinsatz bei der Rallye Finnland ans Steuer eines Toyota Yaris WRC zurück und belegte einen starken vierten Gesamtrang Die neue Ära der WRC.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Ich freue mich sehr über eine so starke Fahreraufstellung auf dem Weg ins Jahr 2022 und eine neue Ära für die WRC. Es ist sehr schön, dass Elfyn und Kalle als Fahrer, die um die Meisterschaft kämpfen können, bei uns bleiben. Elfyn ist ein wirklich konstanter Fahrer, der immer dazu beiträgt, dem Team die Punkte für die Meisterschaft zu holen, aber wie er mit seinem Sieg bei der Rallye Finnland bewiesen hat, ist er auch absolut einer der schnellsten Fahrer und definitiv einer der Anwärter auf den Titel. Wir haben dieses Jahr wirklich tolle Leistungen von Kalle gesehen. Er entwickelt sich ständig weiter und kann mit zunehmender Erfahrung auch ein starker Anwärter auf Meisterschaften werden. Séb ist ein großartiger Champion und wird auch in der nächsten Saison wieder sehr wertvoll für uns sein, auch wenn er den Fahrertitel nicht mehr für sich ins Visier nimmt. Schließlich freue ich mich, Esapekka wieder ins Team zu holen. Er hat bei uns schon vorher bewiesen, dass er gewinnen kann, und seitdem glaube ich, ist er sehr gewachsen. Seine Motivation ist sehr hoch, und bei seiner Rückkehr am vergangenen Wochenende hat er seine Schnelligkeit bewiesen. Ich glaube, er ist der perfekte Fahrer, um sich den Platz mit Séb zu teilen, uns in der Meisterschaft zu helfen, aber auch da zu sein, um selbst um Siege zu kämpfen.»

Elfyn Evan: «Ich freue mich sehr, weiterhin mit dem Toyota Team fahren zu können. Ich habe meine bisherige Zeit hier in den letzten zwei Jahren sehr genossen und für das Team am vergangenen Wochenende die Heimrallye in Finnland zu gewinnen, war für mich ein ganz besonderes Gefühl. Jetzt bereiten wir uns darauf vor, mit neuen Vorschriften in eine neue Phase einzutreten, und ich freue mich darauf, mit allen im Team zusammenzuarbeiten, um den bestmöglichen Job bei der Entwicklung des Rally1-Autos zu machen und zu versuchen, in der nächsten Saison die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Bis dahin möchte ich dieses Jahr gerne noch einmal stark abschließen und dazu beitragen, die Meisterschaft für das Team zu sichern.»

Kalle Rovanperä: «Ich freue mich sehr, bei Toyota zu bleiben. Meine ersten zwei Jahre im Team waren wirklich gut. Ich habe viel gelernt und das Team hat mir die Möglichkeit gegeben, ohne großen Druck auf meine eigene Art zu lernen und zu fahren. Nächstes Jahr steht mit einem komplett neuen Auto eine wirklich große Veränderung an, und es wird eine große Herausforderung für das gesamte Team. Wirklich positiv ist es aber, das Team bereits bei der gemeinsamen Entwicklung des Autos zu kennen und als Fahrer eigene Ideen einbringen zu können. Das Team steckt viel Arbeit hinein und ich freue mich, ihnen so gut wie möglich zu helfen.»

Sébastien Ogier: «Ich freue mich darauf, nach diesem Jahr mehr Zeit mit meiner Familie zu haben, aber gleichzeitig bin ich sehr glücklich, bei Toyota Gazoo Racing zu bleiben und im nächsten Jahr an einigen Rallyes teilnehmen zu können. Ich bin dem Team sehr dankbar, dass es mir diese Möglichkeit gegeben hat, teilweise weiterhin das zu tun, was ich liebe. Der Ablaufplan steht noch nicht fest, aber ich werde mein Bestes geben, um dem Team in der Herstellerwertung zu helfen und das Auto weiterzuentwickeln. Ich bin gespannt, was diese neue Generation von Autos für den Sport bringt, und ich weiß, dass das Team viel Mühe darauf verwendet.»

Esapekka Lappi: «Es ist schön, zum Toyota Gazoo Racing Team zurückzukehren. Es fühlt sich an, als würde ich nach Hause kommen. Ich habe tolle Erinnerungen an die Vergangenheit und es war wirklich schön, bei der Rallye Finnland wieder mit Leuten aus dem Team zusammenzuarbeiten. Als ich wieder in den Yaris WRC einstieg, fühlte es sich wieder so an, als wäre dies mein Auto. Für nächstes Jahr werden wir natürlich ein neues Auto haben und obwohl ich es noch nicht gefahren bin, scheint es mit dem neuen Reglement ganz anders zu sein. Aber es wird interessant, ein Teil davon zu sein und ich freue mich sehr auf die Zukunft.»