Hyundai Motorsport: Rückblick und Zukunftsgedanken

Der Huyndai i20 WRC siegte zuletzt in Spanien

Hyundai Motorsport in Alzenau

Die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) leitet 2022 in eine spannende neue Ära der Hybridtechnologie ein, Hyundai blickt auf die letzten Jahre der Meisterschaft zurück, Hyundai hat sich als eines der stärksten Teams etabliert

«Wir erreichen das Ende einer ganz besonderen Zeit der WRC für Hyundai Motorsport und wir sind unwahrscheinlich stolz eine wesentliche Rolle dabei gespielt zu haben», sagte Teamdirektor Andrea Adamo. «Unserem Team haben diese fünf Jahre eine Meisterschaft auf höchstem Niveau ermöglicht. Zudem konnten wir gleich zweimal beweisen, dass wir Titel gewinnen können.»

In insgesamt 57 Rallyes (inklusive der Rallye Spanien) hat das im unterfränkischen Alzenau agierende Hyundai-Team mit dem i20 Coupe WRC 17 Siege, 63 Podiumsplätze und 402 Bestzeiten errungen. Der Höhepunkt der bisherigen Zeit in der WRC sind die zwei Herstellertitel, die Huyndai 2019 und 2020 in Folge gewonnen hat.

Ab der ersten Saison von 2014 hat sich Hyundai schnell den Ruf als Podiumsanwärter aufgebaut, aber erst seit der Einführung des Reglements von 2017 mit den umfassendsten technischen Änderungen seit 30 Jahren zählte Hyundai regelmäßig zu den Spitzenreitern.

«Wir können auf die Einführung dieses Reglements von 2017 zurückblicken und sehen die wichtige Rolle, die es für die Definition dieser Ära der WRC hatte», fügte Adamo hinzu.

Die Reglementänderungen bezogen sich im Wesentlichen auf die Verbesserung von Aerodynamik und mechanischer Haftung, auf höhere Motorleistung und ein reduziertes Gewicht. All das sollte dazu dienen, den Reiz des Sports zu steigern und zu erweitern. Das Ergebnis war eine höchst konkurrenzbetonte Meisterschaft mit spannenden Kämpfen, aufregenden Momenten und nervenzerreißenden Finales, egal auf welchem Terrain.

«Wir haben jede nur erdenkliche Emotion erlebt: magische Momente, enge Kämpfe, Feiern, Trauer, spannende Power Stages, Herausforderungen, Kummer und Euphorie», erinnert sich Adamo, «das sind Erinnerungen, die uns ein Leben lang begleiten werden.»

Alle vier aktuellen WM-Piloten sind sich bewusst, dass sie im Verlauf des vergangenen halben Jahrzehnts Teil von etwas wahrhaft Besonderem waren.

«Ich bin ziemlich sicher, dass wir eine der besten Ären der WRC durchlebt haben, da das Fahren und Anschauen dieser Autos sehr aufregend war», sagte Thierry Neuville. «Ich habe diese vergangenen fünf Saisons genossen, insbesondere die siegreichen Momente. Aber ich liebe auch stets neue Herausforderungen und eine steht uns nun bevor.»

«Um den Titel zu holen, benötigt man das komplette Technikpaket, denn im Saisonverlauf begegnen wir so vielen unterschiedlichen Elementen: Schnee, Asphalt, Matsch und Schotter», fügte Ott Tänak hinzu. «Die Fahrt mit diesen Autos, mit ihrer Aerodynamik, die allgemeine Stabilität und Emotion, die sie einem verleihen – das war reiner Spaß und wir werden sie vermissen.»

«Ich habe großes Glück gehabt, all die unterschiedlichen Autotypen in der Rallyeweltmeisterschaft gefahren zu sein, aber das letzte Modell war fantastisch», kommentierte Dani. «Trotzdem bin ich mir sicher, dass auch die neuen schnell sein werden, denn im Laufe der Jahre haben sich die Autos mit jeder Saison immer zum Besseren entwickelt.»

„Das Reglement, das wir seit 2017 hatten, hat uns das ultimative Rallyeauto gebracht, und es wurde jedes Jahr besser», merkte Craig Breen. «Teil des Abenteuers mit Hyundai Motorsport zu sein und zwei Herstellertitel zu gewinnen, war ein echtes Vergnügen und wird zu meinen denkwürdigsten Erinnerungen gehören.»

Für das Team ist es ein Abschied vom Hyundaii20 Coupe WRC, aber die Zukunft bringt sowohl Aufregung als auch Vorfreude mit sich.

«Wir kommen zu jeder Rallye, um sie zu gewinnen; wir schaffen das vielleicht nicht immer, aber wir können ehrlich – Hand aufs Herz – sagen, dass wir stets unser Bestes gegeben haben», äußerte sich Adamo. «Der Kampfgeist wird uns erhalten bleiben, wenn wir uns in die neue Rally1-Ära begeben – ein neues Kapitel für die WRC und für Hyundai Motorsport.»