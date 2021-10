Loeb nach Ford Puma-Test 2022 bei M-Sport?

Die Spekulationen um eine Zusammenarbeit zwischen Sébastien Loeb und M-Sport Ford nehmen Fahrt auf, ist der Test von Loeb im Ford Puma Hybrid ein starkes Indiz für ein Engagement von M-Sport mit Loeb?

Der neunfache Rekord-Champion Sébastien Loeb absolvierte einen Test mit dem M-Sport-Team am Steuer des Puma Hybrid. Obwohl es noch zu früh ist, um zu sagen, dass dies zu einem WM-Auftritt im nächsten Jahr führen wird, wird die Antwort auf seinen Auftritt in Monte Carlo 2022 wahrscheinlich bald fallen.

Unmittelbar nach der Rallye Katalonien/Spanien hatte M-Sport einen Test mit dem Puma Rally1 Hybrid geplant. Craig Breen sollte dort mit dem Auto seine ersten Runden auf dem Asphalt drehen und Adrien Fourmaux war auch dabei. Ein dritter Überraschungsfahrer übernahm ebenfalls das Steuer des Fords: Sébastien Loeb.

Der Franzose, der insbesondere für die Dakar bei Prodrive unter Vertrag steht, darf sich nicht äußern. «Das ist cool», kann er nur antworten, wenn er gefragt wird, ob ihm diese neue Umgebung gefällt. Es ist nicht das erste Mal, dass der Elsässer hinter dem Steuer des Pumas fährt, aber seine ersten Kilometer wurden sehr geheimnisvoll zurückgelegt. Zwar besteht auf beiden Seiten der Wille zur Zusammenarbeit, aber noch ist nichts entschieden.

Sébastien wollte in der WRC kein volles Programm mehr machen. Hat er seine Meinung geändert? Könnte M-Sport daran interessiert sein, ihm über ein paar Starts eine Rally1 zu geben? Während diese Fragen noch diskutiert werden müssen, kann das englische Team auf die Erfahrung des Franzosen und seine Fähigkeiten als Entwickler zurückgreifen, um bei der Entwicklung seines Reittiers schneller voranzukommen.

Ob er beim nächsten Monte-Carlo (19.-23. Januar) an den Start geht, antwortet der Rekordsieger mit 79 Erfolgen: «Ich weiß es noch nicht.» Es muss bald entschieden werden. Entgegen dem Trend vor einigen Wochen ist die Tür nicht ganz geschlossen und so besteht die Chance, ihn mit Daniel Elena in einem Ford beim Launch in der Saison 2022 zu sehen.

Video vom Test: https://www.youtube.com/watch?v=A6TQQoHYcn8