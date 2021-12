Mikkelsen wieder WRC2, Traum von Rally1 geplatzt

Der dreimalige Rallye-Sieger Andreas Mikkelsen wird seinen WRC2-Titel in der kommenden Saison verteidigen, nachdem seine Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Spitzenklasse geplatzt sind.

Andreas Mikkelsen hatte eine Rückkehr in die Königsklasse der WRC im Jahr 2022 im Auge, aber ein Mangel an verfügbaren Sitzplätzen an Bord neuer Hybrid-Rally1-Autos hat ihn gezwungen, sich einem Ersatzplan zuzuwenden. Stattdessen bleibt der 32jährige Norweger zumindest zu Beginn der neuen Saison bei Toksport Skoda. Wie auch in diesem Jahr wird er jede Gelegenheit nutzen, in die Königsklasse der WRC zurückzukehren.

«Der Plan ist, die nächste Saison mit Toksport in der WRC2 zu beginnen», sagte Mikkelsen. «Aber das mehr der Basisplan, den wir im Moment haben. Wie man weiß, möchte ich zurück an die Spitze der Meisterschaft und ich möchte in der nächsten Saison in einem Rally1-Auto fahren. Im Moment sind keine Plätze frei, aber ich kann nur der Erste in der Schlange sein, wenn ein Platz frei wird.»

Mitte der Saison 2021 sagte Mikkelsen, er wolle sowohl WRC2- als auch Rallye-Europameistertitel als Startrampe zurück an die Spitze gewinnen. Beides ist ihm gelungen.

«Ich hatte mir die Ziele für diese Saison hoch gesteckt», erklärte er, «und wir haben beide Meisterschaften gewonnen. Wir hatten ein Auto, das zuverlässig und konkurrenzfähig war. Am Ende des Jahres bin ich zufrieden – neben der Konkurrenz habe ich weiterhin einige Tests mit Pirelli gemacht. Ich werde nächstes Jahr weiterarbeiten.»

Die WRC2-Meisterschaft im nächsten Jahr entwickelt sich zu einer weiteren wettbewerbsfähigen Saison mit werksspezifischen Autos, die von mehreren Teams stammen.

Nikolay Gryazin gab beim Finale in Monza das Tempo der WRC2 vor und hat auch sein Interesse an einer Rückkehr in die Serie bekundet. Zu seinen Plänen für 2022 befragt, antwortete der 24-Jährige: «Im Moment denke ich, dass es ein Rally2-Auto wird, aber wir treffen noch unsere Wahl. Wir werden es so schnell wie möglich bekannt geben.»

Es wird davon ausgegangen, dass der WRC3-Champion Yohan Rossel auf ein vollständiges Programm mit Citroën hinarbeitet, während der britische Fahrer Chris Ingram auch plant, in die führende Support-Kategorie der WRC aufzusteigen.