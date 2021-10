Mikkelsen arbeitet an Rückkehr in die Königsklasse 29.10.2021 - 11:59 Von Toni Hoffmann

© Skoda Andreas Mikkelsen

Andreas Mikkelsen hat 2021 das geschafft, was vor ihm noch keinem gelang, innerhalb einer Woche gewann er den Titel in der WM-WRC2 und in der Europameisterschaft, logisch, dass er zurück in die Königsklasse will.