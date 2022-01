Sébastien Loeb zum 8. Monte-Sieg und 80. Triumph

Sébastien Loeb und Isabelle Galmiche erringen in der dramatischen Schlussphase der 90. Rallye Monte Carlo am Sonntag beim Saisonauftakt in die Hybrid-Ära der Rallye-Weltmeisterschaft einen monumentalen Sieg.

Welch ein Januar für neunmaligen Rekordchampion Sébastien Loeb: Erst verpasst er bei der 44. Rallye Dakar im Prodrive BRX Hunter knapp seinen ersten Wüsten-Sieg, dann feiert er ein paar Tage später mit seiner neuen Beifahrerin Isabelle Galmiche aus Nizza bei seiner Jungfernfahrt im Ford Puma Rally1 seinen triumphalen achten Sieg bei der Königin der Rallyes. Mit 47 Jahren ist Loeb der älteste Sieger im Fürstentum und Isabelle Galmiche nach Fabrizia Pons, 1997 im Subaru von Piero Liatti, die erste siegreiche Frau. Auch bemerkenswert: Das Puma-Paar kam auf 97 Jahre.

M-Sport feiert einen Traumstart in die Rallye-Weltmeisterschaft 2022 mit einem Doppelpodium beim allerersten Event des Ford Puma Hybrid Rally1. Craig Breen und Paul Nagle belegen bei ihrem Debüt mit dem Team den dritten Gesamtrang.

Mit insgesamt sechs Bestzeiten während der gesamten Veranstaltung, vier davon in einem aufeinanderfolgenden Aufstieg auf den Spitzenplatz am Freitag, war Loebs erste Fahrt für M-Sport von Anfang bis Ende außergewöhnlich. Loeb lag am Samstag nach der zweiten Etappe 21,5 Sekunden hinter Sébastien Ogier im Toyota GR Yaris Rally1. Mit einer weiteren Bestmarke gleich zu Beginn des Finales am Sonntag reduzierte er den Abstand um 1,1 Sekunden, aber Ogier kämpfte sich auf der zweiten Entscheidung zurück und baute seinen Vorsprung um weitere 4,6 Sekunden aus. Dann erlitt Ogier in einem klassischen Drama der Rallye-Weltmeisterschaft im letzten Teil der SS16 einen Reifenschaden, was den Rückstand in einen 9,5-Sekunden-Vorsprung für Loeb verwandelte, nur noch die letzte Power Stage ist zu fahren. Loeb holte den ersten Sieg in der neuen Hybrid-Ära der WRC. Für Beifahrerin Galmiche war es ihre erste WRC-Veranstaltung an der Seite von Loeb und damit die erste weibliche Beifahrerin, die seit 25 Jahren den Gesamtsieg in der WRC errang.

Das M-Sport Ford World Rally Team steht an der Spitze der Hersteller-Bestenliste, während Breen und Nagle jeweils Vierte in der Fahrer- und Beifahrer-Meisterschaft sind.

In der ersten kompletten Saison fuhr der Ire Craig Breen zusammen mit Beifahrer Paul Nagle im Laufe des Wochenendes konkurrenzfähige und konstant starke Zeiten. Breen gewann im Laufe des Wochenendes an Tempo und beendete den Sonntag in der Schlussphase des Events mit konstanten drei Top-Platzierungen.

Die Ford Puma Hybrid Rally1 dominierten die Spitzenplätze, während Gus Greensmith die Veranstaltung auf dem fünften Platz beendete, nachdem er am Wochenende konstant gute Leistungen erbracht hatte. Wegen eines Reifenschadens und einiger technischen Probleme verlor er am Samstag etwas Zeit, aber der junge Brite kämpfte sich bis zum Abend zurück auf die fünfte Position. Greensmiths Höhepunkt des Wochenendes war zweifellos seine allererste WRC-Bestzeit in der siebten Prüfung.

Obwohl es für Adrien Fourmaux nach einem Unfall in der WP3 am Freitagmorgen ein enttäuschendes Wochenende war, zeigte der Franzose eine hervorragende Pace.

Sieger Sébastien Loeb sagte: «Ich bin wirklich glücklich, ich habe nicht so viel erwartet. Als ich hierher kam, wusste ich nicht wirklich, was mich erwarten würde, ich hoffte nur, dass ich in einem guten Rhythmus sein und mit den Jungs an der Spitze kämpfen könnte. Am Ende war es mehr als wir erwartet hatten, wir konnten mit Ogier um den Sieg kämpfen und am Ende die Rallye so gewinnen, ist einfach unglaublich. Es kommt zehn Jahre nach meiner letzten Meisterschaft, ich habe seitdem nicht allzu viele Rallyes gefahren, also ist es einfach ein großartiger Moment, immer noch kämpfen zu können, und ich bin wirklich stolz auf das, was wir getan haben. Mit Isabelle war es ein sehr gutes Wochenende, sie hat einen guten Job gemacht. Das Gefühl mit dem Auto war seit meinem ersten Test gut, und das gab mir etwas Selbstvertrauen, aber ich wusste nicht wirklich, auf welchem Niveau ich sein würde, aber jetzt haben wir die Bestätigung, dass wir es schaffen. In der Lage sind, an der Spitze zu kämpfen, also ist es einfach außergewöhnlich für uns. Ein großes Dankeschön an das gesamte Team, sie haben großartige Arbeit geleistet und das Auto war das ganze Wochenende über perfekt, also ein großes Dankeschön an alle.»

Craig Breen meinte: «Ich bin offensichtlich sehr zufrieden mit dem Verlauf des Wochenendes, vielleicht nicht das stärkste der Wochenenden, was das Tempo angeht, aber wir haben uns mit jeder Etappe wirklich in das Auto eingelebt. Letztendlich haben wir definitiv Fuß gefasst, unser Tempo war wirklich gut und wir haben es geschafft ein Podiumsergebnis nach Hause. Es ist großartig für das Team, großartig, zwei Autos auf das Podium zu bekommen, und ich freue mich jetzt auf Schweden.»

Gus Greensmith merkte an: «Ich bin wirklich zufrieden mit dem Wochenende, ein Dreifachsieg für das Team, also so ziemlich der perfekte Start für das Jahr. Wir hatten definitiv das Potenzial, an diesem Wochenende um das Podium zu kämpfen, also können wir das als große Ermutigung für den Rest nutzen des Jahres. Das Highlight war natürlich die erste Bestzeit meiner Karriere, das Auto ist ein Siegerauto und es war brillant. Ich freue mich wirklich für alle Jungs und Mädels für all die harte Arbeit, die sie geleistet haben. Ich habe dieses Ergebnis, also machen wir weiter.»

Richard Millener, Teamchef, erklärte: «Natürlich bin ich unglaublich glücklich. Alles zusammenzubringen und alle so gestresst und beschäftigt zu arbeiten, einfach zu versuchen, alles hinzubekommen, um sich auf eine unglaublich harte Rallye vorzubereiten und so gut abzuschneiden, ist fantastisch für das Team und alle Fahrer. Es ist ein Traumergebnis, das eine Weile dauern wird, bis es wirkt, und wir werden es genießen, solange wir können. Ich möchte allen danken, einschließlich all unserer Freunde von Ford, dem M-Sport-Team, den Fahrern und den Sponsoren, die dies möglich gemacht haben. Ohne sie könnten wir es einfach nicht tun.»

Endstand nach 17 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Loeb/Galmiche (F), Ford 3:00:32,8 2 Ogier/Veillas (F), Toyota + 10,5 3 Breen/Nagle (IRL), Ford + 1:39,8 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:16,2 5 Greensmith/Andersson (GB/S), Ford + 6:33,4 6 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 7:42,6 7 Mikkelsen/Eriksen (N), Skoda Rally2 + 11:33,8 8 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 12:24,8 9 Cais/Tesinsky (CZ), Fiesta MKII + 12:29,2 10 Gryazin/Aleksandrov (RUS), Skoda Rally2 + 13:41,3

Fahrer-WM Stand nach 1 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Loeb (F), Ford 27 2 Sébastien Ogier (F), Toyota 19 3 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 17 4 Craig Breen (GB), Ford 15 5 Thierry Neuville (B), Hyundai 11 6 Gus Greensmith (GB), Ford 10 7 Andreas Mikkelsen (N), Skoda Rally2 6 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 4 9 Elfyn Evans (GB), Toyota 4 10 Erik Cais (CZ), Ford MKII 2 11 Nikolay Gryazin (RUS), Skoda Rally2 1