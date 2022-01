Sébastien Loeb: «Ich war die ganze Zeit am Limit»

Das Duell: Sébastien Ogier vs. Sébastien Loeb

Als beeindruckender Sieger eines 80. WRC-Erfolgs im Alter von fast 48 Jahren freute sich Sébastien Loeb sehr über seinen Triumph in Monte-Carlo am Steuer eines leistungsstarken Ford Puma Rally1.

Auf der Pressekonferenz teilte der Franzose seine Freude und erinnerte sich daran, dass er dieses Event mit vielen Unbekannten begonnen hatte, ohne zu wissen, ob er auf dem Niveau der Besten sein könnte.

«Ich bin natürlich sehr glücklich. Ich wusste nicht, was mich erwarten würde. Ich hatte vom ersten Test an ein gutes Gefühl und das gab mir Selbstvertrauen. Aber zu wissen, welches Niveau ich erreichen würde? Ich wusste nicht. Das Niveau in der WRC ist manchmal sehr, sehr hoch, aber wir haben uns entschieden, hierher zu kommen, und das Ergebnis ist unglaublich. Es ist besser als wir erwartet hatten, aber das Team und mit Isabelle (Galmiche) war bei unserer ersten gemeinsamen Rallye wirklich alles großartig. Es ist wirklich super.»

Erstmals sollte der gebürtige Elsässer und Wahlschweizer mit einem anderen Beifahrer als Daniel Elena zusammenarbeiten, eine Premiere in seiner WRC-Karriere. Und die Zusammenarbeit mit Isabelle Galmiche, die es gewohnt war, mit dem neuen M-Sport-Fahrer im Test zu fahren, funktionierte sehr gut.

«Sie hat es wirklich gut gemacht. Es gab nur ein- oder zweimal, dass sie etwas spät dran war, und es war wirklich nicht viel. Dieses Auto ist wirklich schwierig für die Beifahrerin, wir fliegen die Etappen und sie hatte viel zu sagen. Sie war in einem perfekten Rhythmus und sie versteht es sehr gut, wie es geht. Es gibt viele Dinge zu überprüfen und sie hat alles sehr gut gemacht. Sie hat viel Erfahrung in der französischen Meisterschaft, aber in der WRC hat man viel mehr rund ums Auto zu tun. Sie hat einen tollen Job gemacht.»

Auf die Frage nach der Nutzung des direkt mit dem Hybrid verbundenen Boosts gab Sébastien Loeb zu, dass diese zusätzliche Leistung sehr bedeutsam war.

«Die Verwaltung war nicht kompliziert. Das ist viel Kraft. Du kannst davon wirklich profitieren, wenn du aus langsamen Kurven herauskommst, und wenn du es nicht hast, merkst du, wie viel zusätzlichen Schub es dir gibt. Einige Fahrer sagten, diese Autos seien etwas schwerer, das stimmt, aber ich bin es in letzter Zeit nicht gewohnt, viel in der WRC zu fahren, und wenn ich in einem Auto wie diesem sitze, habe ich viel Spaß.»

Vier Tage lang hörte der Franzose nicht auf, anzugreifen und Risiken einzugehen, um sich mit Sébastien Ogier zu messen.

«Ich war die ganze Zeit etwas nervös. In einigen Phasen fühlte ich mich besser, aber in anderen hatte ich etwas mehr Probleme. Es gab Stellen, wo es sehr rutschig war und vielleicht hatte ich manchmal etwas mehr Mühe. Am Freitag hat es sehr gut funktioniert, die Balance des Autos war perfekt, meine Auftaktzeiten waren perfekt und ich habe hart angegriffen, aber ich habe mich sicher gefühlt. Der nächste Tag war für den anderen Séb etwas günstiger, aber ich war immer noch am Limit, aber er war etwas schneller.»

In der Schlussphase zeigte der M-Sport-Fahrer keine überragende Leistung, aber es reichte zum Sieg.

«Ich fühlte mich gut. In der Wertungsprüfung hatte ich dann das Gefühl, dass ich die Vorderreifen verliere. Das Gefühl war noch gut, dann sah ich seine Zeit (Ogier) und war ziemlich überrascht, wie schnell er gefahren ist! Es war eine Erleichterung, die Rallye zu gewinnen.»

Was seine Zukunft betrifft, hat der Franzose keine Aussagen gemacht und sein Programm bleibt im Moment sehr verdeckt.

«Ich führe jetzt die Weltmeisterschaft an … aber wir haben im Moment keine Pläne für die Zukunft. Für Kroatien kann ich sagen, dass ich nicht dabei sein werde!»

Ebenfalls zu dieser Teilnahme in Kroatien befragt, bestätigte Sébastien Ogier ebenfalls seine Abwesenheit von dieser Veranstaltung.