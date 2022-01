Monte: Ogier verpasst nach Pech neunten Rekordsieg

In einer äußerst dramatischen Schlussphase mit viel Pech bei der 90. Rallye Monte Carlo verpasst Sébastien Ogier nach der Führung seinen neunten Rekordsieg im Fürstentum an der Côte d’Azur.

Das Toyota Gazoo Racing World Rally Team hat mit Sébastien Ogier als Gesamtzweiter und Kalle Rovanperä als Vierter bei der Rallye Monte-Carlo eine starke Debütveranstaltung für die neue GR Yaris Rally1 absolviert. Ogier war auf dem besten Weg gewesen, bei der berühmten Veranstaltung einen rekordverdächtigen neunten Sieg zu erringen, bevor es im spannenden Kampf um den Sieg über das Wochenende zu einer dramatischen Wende kam, als er auf der vorletzten Prüfung der Rallye einen Reifenschaden vorne links erlitt. Der Zeitverlust verwandelte seinen Vorsprung von 24,6 Sekunden in einen Rückstand von 9,5 Sekunden. Zusammen mit dem neuen Beifahrer Benjamin Veillas gab Ogier in der Schlussetappe alles und kam nach einer 10-Sekunden-Strafe für einen Frühstart nur 10,5 Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel.

Der vierte Platz war ein beeindruckendes Ergebnis für Rovanperä und seinen Beifahrer Jonne Halttunen, die ab Samstag große Fortschritte in Tempo und Vertrauen in ihr neues Auto machten. Insgesamt holten sie drei Bestzeiten, darunter auch auf der Power Stage am Ende der Rallye. Die fünf Bonuspunkte bringen Rovanperä auf den dritten Platz in der Meisterschaft als führenden Anwärter auf die gesamte Saison, wobei Ogier dieses Jahr an ausgewählten Veranstaltungen teilnehmen wird, nachdem er sich vom Vollzeitwettbewerb zurückgezogen hat.

Elfyn Evans war ebenfalls im Kampf um die Führung, bis er auf der SP11 am Samstag von der Straße abkam und 20 Minuten verlor. Am letzten Tag setzte er auf Bonuspunkte in der Power Stage und absolvierte einen Doppelsieg auf der Etappe zur GR Yaris Rally1.

Alle drei Fahrer des Teams holten am Wochenende Bestzeiten und das Auto war auf neun der 17 Prüfungen das Schnellste. Es bewies trotz der Herausforderungen des neuen Rally1-Reglements, das erstmals die Einführung von Hybridantrieb auf höchstem Rallye-Niveau beinhaltete, sowohl beeindruckende Leistung als auch Zuverlässigkeit. Kazuki Nakajima, der kürzlich ernannte stellvertretende Vorsitzende von Toyota Racing Europe, besuchte das Team in Monaco und war Zeuge des erfolgreichen Debüts der GR Yaris Rally1.

Der Fahrer des TGR WRC Challenge Program, Takamoto Katsuta, erzielte sein drittes Ergebnis in Folge bei der Rallye Monte-Carlo in der Top-Kategorie und belegte den achten Gesamtrang. Er fuhr am letzten Tag zwei Top-3-Etappenzeiten und erzielte die ersten Punkte für die neu gegründete TGR WRT der nächsten Generation.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Sicher gibt es in diesem Moment eine gewisse Enttäuschung, weil wir dem Sieg so nahe waren, aber das ist manchmal Motorsport und wir müssen es akzeptieren. Das Wichtigste ist, dass wir wissen, dass wir ein Auto haben, das siegfähig und zuverlässig ist, und das gibt uns die Kraft, in die Zukunft und den Rest der Saison zu blicken. Séb hat einen richtig guten Job gemacht und leider hatte er heute einfach nicht das Glück auf seiner Seite. Kalle hat sich seit Beginn der Rallye so sehr verbessert und heute eine wirklich tolle Power Stage hingelegt. Auch Elfyn hat hier eine tolle Leistung gezeigt, nur mit einem kleinen Fehler gestern, aber er ist auch in der Power Stage gut gefahren, was uns in der Meisterschaft hilft. Ich möchte M-Sport und Ford gratulieren, denn es ist schön, wieder mit ihnen an der Spitze zu fahren, und auch Sébastien Loeb für eine erstaunliche Leistung. Es war ein unglaublicher Kampf an diesem Wochenende, von dem ich weiß, dass die Fans ihn wirklich genossen haben.»

Sébastien Ogier: «Es war eine große Freude, wieder an dieser besonderen Rallye teilzunehmen und in diesem unglaublichen Kampf dabei zu sein. Dieses Wochenende gehen wir zwar nicht als Sieger hervor, aber wir können auf jeden Fall den Kopf hochhalten. Zusammen mit Benjamin und dem Team haben wir den Job gemacht. Wir haben am Wochenende eine großartige Leistung gezeigt und es gab keine Probleme mit dem Auto, was eine fantastische Leistung ist. Das Schicksal hat heute anders entschieden, aber ich lächle immer noch und habe diesen Kampf immer noch sehr genossen. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass ich nichts dagegen tun konnte, was auf der vorletzten Etappe passiert ist. Es war ein Cut, den ich im ersten Durchgang vermied, aber im zweiten Durchgang war es unmöglich, es war sehr schmutzig und ich musste der Linie der anderen folgen. Aber gut gemacht an Sébastien und Isabelle für den Sieg, sie haben eine bemerkenswerte Leistung gezeigt und es war ein sehr harter Kampf. Es war ein gutes Wochenende für den Sport.»

Elfyn Evans: «Es war in gewisser Weise ein ermutigendes Wochenende, aber es ist enorm frustrierend, den Fehler zu machen, der gestern so kostspielig war. Ich hatte ein gutes Gefühl im Auto, aber das zählt nicht viel, weil wir die Rallye mit sehr wenigen Punkten beenden, was eine Enttäuschung ist. Ich hatte einen ziemlich guten Lauf in der Power Stage, aber vielleicht habe ich gegen Ende bei den schwierigen Bedingungen nicht das Beste aus dem Hybridsystem herausgeholt. Insgesamt hat das Team einen wirklich guten Job gemacht. Wir hatten nicht viele Tests, aber ich fand während der Veranstaltung einen viel glücklicheren Platz mit dem Auto. Ich denke, es hat ohne Probleme wirklich gut funktioniert, also ein großes Dankeschön an das Team.»

Kalle Rovanperä: «Ich freue mich sehr über die Fortschritte, die wir während der Rallye gemacht haben. Ich wusste am Anfang nicht wirklich, was passiert, aber wir haben an uns geglaubt, hart gepusht und eine gute Pace im Auto gefunden. Wir haben alles getan, was wir konnten, und schließlich wurde das Setup viel besser und ich konnte anfangen, das Auto selbst zu lernen. Ich muss meinem Ingenieur großen Dank sagen, dass er mit mir gepusht und große Änderungen am Auto vorgenommen hat. So war es am Ende ein wirklich positives Wochenende und wir konnten auch in der Power Stage einen guten Lauf hinlegen. Es ist wichtig, alle möglichen Punkte zu holen, also ist es schön, in dieser Position zu sein, auch wenn das bedeutet, dass wir in Schweden die Straße reinigen werden. Das wird ein bisschen schwierig, aber wir werden unser Bestes tun, um darauf vorbereitet zu sein.»

Endstand nach 17 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Loeb/Galmiche (F), Ford 3:00:32,8 2 Ogier/Veillas (F), Toyota + 10,5 3 Breen/Nagle (IRL), Ford + 1:39,8 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:16,2 5 Greensmith/Andersson (GB/S), Ford + 6:33,4 6 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 7:42,6 7 Mikkelsen/Eriksen (N), Skoda Rally2 + 11:33,8 8 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 12:24,8 9 Cais/Tesinsky (CZ), Fiesta MKII + 12:29,2 10 Gryazin/Aleksandrov (RUS), Skoda Rally2 + 13:41,3

Fahrer-WM Stand nach 1 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Loeb (F), Ford 27 2 Sébastien Ogier (F), Toyota 19 3 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 17 4 Craig Breen (GB), Ford 15 5 Thierry Neuville (B), Hyundai 11 6 Gus Greensmith (GB), Ford 10 7 Andreas Mikkelsen (N), Skoda Rally2 6 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 4 9 Elfyn Evans (GB), Toyota 4 10 Erik Cais (CZ), Ford MKII 2 11 Nikolay Gryazin (RUS), Skoda Rally2 1