Lehrstunde für Hyundai bei der Rallye Monte Carlo

Auf Hyundai wartet nach dem Saisonstart in die neue Hybrid-Ära der Rallye-Weltmeisterschaft noch viel Arbeit, Thierry Neuville im besten Hyundai bei der 90. Rallye Monte Carlo nur Sechster.

Thierry Neuville war im Hyundai i20 N Rally1 der einzige Finisher des Teams und belegte am letzten Tag den sechsten Gesamtrang und schaffte als einziger Hyundai-Pilot nur eine einzige Bestzeit. Er fügte drei Punkte aus der Power Stage hinzu. Oliver Solberg wurde nach der Eröffnungsetappe am Sonntag von der Rallye zurückgezogen, nachdem er sich nach Abgasproblemen, die seine Rallye behindert hatten, unwohl fühlte. Ott Tänak schied schon am Samstag aus.

Die Route am Sonntag führte zurück in die Alpes Maritimes über zwei Prüfungen, La Penne/Collongues (SS14/SS16 – 19,37 km) und Briançonnet/Entrevaux (SS15/SS17 – 14,26 km), die jeweils zweimal gefahren wurden. Da am letzten Morgen nach dem Ausfall von Ott Tänak/Martin Järveoja am Samstagabend nur zwei Hyundai Motorsport-Crews an den Start gingen, war es das Ziel, beide verbleibenden Hyundai i20 N Rally1-Autos nach Hause zu bringen.

Oliver Solberg/Elliott Edmondson starteten in den Tag mit der Hoffnung, an ihrem ersten WRC-Wochenende mit dem Team weitere wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Leider fühlten sich Solberg die negativen Auswirkungen von Abgasproblemen der letzten zwei Tage unwohl und trotz Abschluss der Eröffnungsetappe am Sonntag wurde er aus gesundheitlichen Gründen von der Rallye zurückgezogen.

Neuville nahm derweil die Power Stage ins Visier, um nach einem anspruchsvollen Wochenende einige Extrapunkte zu holen. Der Belgier, der während der gesamten Rallye seine schiere Entschlossenheit gezeigt hat, holte sich beim ersten Durchgang durch Briançonnet/Entrevaux die einzige Bestzeit. In der Power Stage gab er dann alles, um drei Extrapunkte mitzunehmen.

Neuville sagte: «Am Ende dieser Rallye bleiben wir mit Gefühlen der Enttäuschung und Frustration zurück. Wir hatten ein hartes Wochenende. Ich bin in der Power Stage um mein Leben gefahren, ich habe absolut alles gegeben, also war ich von der Zeit enttäuscht. Hinter den Kulissen wurde viel Arbeit geleistet, um sich auf dieses Event vorzubereiten, sowohl von mir und Martijn als auch vom Team, daher ist es schwer zu akzeptieren, ohne Belohnung davonzukommen. Wir werden nicht aufgeben. Wir versuchen, alle motiviert zu halten, und wir werden weiter Druck machen. Der Wille ist auf jeden Fall da und das ist wichtig. Es gibt verschiedene Bereiche, an denen wir arbeiten werden, aber am wichtigsten ist die Zuverlässigkeit. Wir müssen für die kommenden Events viel stärker sein.»

Oliver Solberg/Elliott Edmondson fühlten sich nach SP14 (La Penne/Collongues) fühlten sie sich unwohl und schieden von der Rallye aus

Solberg sagte: «Wir sind mit etwas Hoffnung in den Tag gestartet. Unser Plan war es, heute mehr Kilometer zu sammeln – für das Auto, das Team und uns selbst – wir wollten einfach nur fahren und Spaß haben. Wir waren bis SP14 Siebter, aber nach der Etappe einigten wir uns mit dem Team darauf, das Auto zurückzuziehen, da wir uns nach dem, was wir in den letzten Tagen erlebt hatten, nicht gut fühlten. Es war ein langes, hartes Wochenende, aber ich bin zufrieden mit dem, was ich getan habe. Auch wenn es schwierig war, haben wir einige gute Zwischenzeiten und Etappenzeiten festgelegt. Es gibt immer positive Dinge, die man mitnehmen kann. Ein großes Dankeschön auch an das Team, es waren lange Tage und der Einsatz ist fantastisch. Gemeinsam als Team werden wir weiter pushen und daran arbeiten, uns beim nächsten Mal zu verbessern!»

Der stellvertretende Teamdirektor Julien Moncet sagte: «Es war definitiv eine harte Rallye für uns. Ich bin enttäuscht für alle Teams, die so hart gekämpft haben, die bei der Rallye und die im Werk. Wir müssen reagieren. Aus sportlicher Sicht bin ich nicht glücklich, weil wir hier sind, um zu gewinnen, und das Ergebnis nicht unseren Erwartungen entspricht. Trotzdem konnten wir viele Systeme an unserem neuen Hyundai i20 N Rally1-Auto überprüfen, und es gibt immer gute Dinge, die man selbst aus den schwierigsten Momenten mitnehmen kann. Als das Auto störungsfrei lief, konnten wir konkurrenzfähige Zeiten fahren, also ist die Pace da. Wir müssen unsere Probleme nur so schnell wie möglich lösen.»

Endstand nach 17 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Loeb/Galmiche (F), Ford 3:00:32,8 2 Ogier/Veillas (F), Toyota + 10,5 3 Breen/Nagle (IRL), Ford + 1:39,8 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:16,2 5 Greensmith/Andersson (GB/S), Ford + 6:33,4 6 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 7:42,6 7 Mikkelsen/Eriksen (N), Skoda Rally2 + 11:33,8 8 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 12:24,8 9 Cais/Tesinsky (CZ), Fiesta MKII + 12:29,2 10 Gryazin/Aleksandrov (RUS), Skoda Rally2 + 13:41,3

Fahrer-WM Stand nach 1 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Loeb (F), Ford 27 2 Sébastien Ogier (F), Toyota 19 3 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 17 4 Craig Breen (GB), Ford 15 5 Thierry Neuville (B), Hyundai 11 6 Gus Greensmith (GB), Ford 10 7 Andreas Mikkelsen (N), Skoda Rally2 6 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 4 9 Elfyn Evans (GB), Toyota 4 10 Erik Cais (CZ), Ford MKII 2 11 Nikolay Gryazin (RUS), Skoda Rally2 1