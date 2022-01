Ogier lässt Tür für komplette Saison offen

Sébastien Ogier hat bekanntlich einer kompletten Saison in der Rallye-Weltmeisterschaft «Adieu» gesagt, wahrscheinlich eher mit halbem Herzen, nach dem zweiten Platz in Monaco schloss er komplette Saison nicht ganz aus.

Nur einen Tag nach der Rallye Monte Carlo saß der achtfache Rallye-Champion für einen Test im Endurance-Toyota. Am Donnerstag weilte er in Paris, um den Film «Sebastien Ogier The Final Season» in der Zentrale von Red Bull France zu promoten. Zuvor machte er noch einen Abstecher zur «Super Moscato Show» von Radio Monaco (RMC) in Monte Carlo. Dort sprach er auch über seine motorsportliche Zukunft, wobei er keine Möglichkeit definitiv ausschloss.

«Ich möchte Zeit mit meiner Frau und meinem Sohn verbringen. Irgendwann wird er die Schule besuchen, und vielleicht werde ich plötzlich mehr Zeit allein zu Hause haben und mir sagen: OK, ich gehe zurück. Ich mache, was ich will. Die gute Nachricht ist, dass ich gerade die Rallye Monte-Carlo erfolgreich bestritten habe, das heißt, dass ich nicht vollständig alles beendet habe. Ich bin immer noch Teil des Toyota-Teams, werde vier oder fünf Rallyes im Jahr fahren, also trotz allem eine kurze halbe Saison. Ich möchte mehr Freizeit haben, aber ich höre nicht ganz auf.»

Ogier weiter: «Gleichzeitig gab es andere Projekte, die mich ein bisschen gereizt haben, wie die 24 Stunden von Le Mans, und es stimmt, dass Toyota in beiden Kategorien vertreten ist. Ich mache Tests und bereite mich vor, und das Ziel ist auch, in Le Mans zu fahren, was eine große Herausforderung wäre. Als Rallyefahrer bewegen wir uns oft in Richtung Dakar oder Rallycross, weil es natürlicher erscheint, aber die Herausforderung ist für mich weniger attraktiv. Le Mans ist legendär und das Tempo ist hoch, weil es nichts mit dem zu tun hat, was ich bisher gemacht habe, aber das motiviert mich, ich fordere mich gerne heraus und das motiviert mich gerade jetzt.»

Auf die Frage nach einer möglichen Rückkehr für eine ganze Saison, um zu versuchen, einen neuen Weltmeistertitel zu gewinnen, schloss Sébastien Ogier diese Idee nicht aus. «Es gibt keinen Plan auf dem Kometen, um ehrlich zu sein, aber ich lasse alle Türen offen und wir werden sehen.»

Sag niemals nie….