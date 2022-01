Hybrid von Compact Dynamics übersteht Feuertaufe

Die erste «Schlacht» hat das Starnberger Unternehmen Compact Dynamics als Alleinausrüster der Hybrid-Einheit bei der Premiere während der 90. Rallye Monte Carlo mit ein paar Blessuren überstanden.

Die Befürchtungen wegen der Zuverlässigkeit der Hybrid-Einheiten von Compact Dynamics beim ersten echten Einsatz während der Rallye Monte Carlo traten nicht ganz ein. Die potenzielle Unzuverlässigkeit der für 2022 neuen Hybridsysteme von Compact Dynamics war während seines Debüts bei der Rallye-Weltmeisterschaft ein Problem, wie es bei jeder neuen Technologie der Fall ist.

Hybrid als Antriebsstrang gibt es nun schon seit fast zwei Jahrzehnten. Aber diese Einheiten waren neu für den Rallyesport. Sie waren von Grund auf für die Rally1 entwickelt worden, also war nicht nur das Kit neu, sondern die Autos, in die sie eingbaut wurden, waren auch noch nicht im Wettbewerb getestet. Nach einem schwierigen Entwicklungsprozess, der eine Runde von Rückrufaktionen im April letzten Jahres beinhaltete, gefolgt von weltweiten Lieferkettenproblemen, die Kopfschmerzen bei der Herstellung der damit verbundenen Teile verursachten, gab es nach wie vor Fragezeichen über die Zuverlässigkeit der neuen Kits.

Obwohl einige Crews gelegentlich Probleme mit dem Hybrideinsatz meldeten, gab es bei der Rallye Monte Carlo letzte Woche keine Ausfälle aufgrund eines Systemausfalls mit einem der von Compact Dynamics gelieferten Teile, was die Befürchtungen zerstreut, dass die neuen Rally1-Maschinen unter Zuverlässigkeitsproblemen leiden könnten.

«Das Team hat über den Sommer und den Herbst hindurch hart gearbeitet, aufgrund der sehr starken Lieferkettenprobleme, die derzeit jeder auf der ganzen Welt hat», sagte Oliver Bamberger von Compact Dynamics gegenüber DirtFish. «Ehrlich gesagt finde ich das Ergebnis für die erste Hybrid-WRC-Veranstaltung ganz gut. Wir haben fünf Leute mitgebracht, um alle so gut wie möglich zu unterstützen. Jedes Feedback von den Teamchefs ist, dass sie auch ziemlich zufrieden sind.»

Auf die Frage, ob die Hybrid-Kits nach dem ersten WRC-Event der Hybrid-Ära sofort überarbeitet werden müssten, antwortete Bamberger: «Nein. Grundsätzlich ist die Entwicklung jetzt für die nächsten drei Jahre eingefroren. Wenn wir Softwarefehler oder etwas anderes finden, müssen wir sie natürlich verbessern. Aber das ist eine Arbeit, die ich von den ersten zwei oder drei Rallyes erwarte.»

Die Integrität der Hybrid-Kits wurde auch während des spektakulären Überschlags von Adrien Fourmaux auf die Probe gestellt, bei der er sich mit seinem Ford Puma überschlug und über eine Armco-Barriere segelte, bevor er einen Hügel hinunterrollte und abrupt zum Stehen kam.

Das elektrische Sicherheitslicht, das an Bord aller Rally1-Fahrzeuge der neuen Generation vorhanden ist, blieb durchgehend grün, was darauf hinweist, dass die Sicherheitssysteme des Hybridsystems im Nebenschluss nicht beeinträchtigt wurden. Es war der jüngste in einer Reihe von Stürzen, die das Compact Dynamics-Kit in letzter Zeit überstanden hat, nach Thierry Neuvilles Testvorfall, bei dem sein i20 N Rally1 unter anderem eine Schlucht hinunterstürzte.

«Während der Testphase hatten wir zwei, drei starke Stürze, vor allem bei Hyundai, der am Ende des Tages im Fluss lag. Aber wir sind sehr zufrieden, denn die Systeme sind dicht, wir haben kein Wasser drin und im Prinzip sind sie in Ordnung», sagte Bamberger. «Die Stoßbelastungen sind sehr stark. Wir müssen natürlich alle Komponenten überprüfen, vielleicht die eine oder andere Batteriezelle austauschen oder so, aber grundsätzlich laufen die Systeme und das ist sehr gut.»