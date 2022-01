So funktioniert der Hybrid-Antrieb in der Rallye-WM

Am 20. Januar 2022 startet in die Rallye-Weltmeisterschaft bei der Rallye Monte Carlo mit den nagelneuen Hybrid-Fahrzeugen in eine ganz neue und noch vorerst unbekannte Ära.

In zwei Wochen beginnt die neue elektrische Ära in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC). Doch wie funktioniert der neue Hybrid-Antrieb? Wirklich eine technische Revolution oder mehr Augenwischerei? Fake oder Fortschritt? Wer hat sich am besten vorbereitet? Wer macht das Rennen? Viele Fragen begleiten den traditionellen Auftakt in Monaco. Eine Antwort wird schwer zu finden sein.

Es ist viel geredet und auch viel geschrieben worden. Inzwischen weiß es jeder Rallyefan. Die diesjährige Top-Klasse mit den als Rally1 bezeichneten Autos ist mit einem Hybrid-Kit des deutschen Schaeffler-Unternehmens Compact Dynamics ausgestattet. Das soll eine Mehrleistung von 100 kW bringen.

Für Außenstehende wie die Leser und wir ist das alles noch etwas unklar. Etwas Licht versuchte Tom Fowler, der Technische Direktor bei Toyota, in einer Telefonkonferenz mit ausgewählten Medien zu bringen.

Mit dem Irrglaube, dass die zusätzliche Leistung nur für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung steht, wird aufgeräumt. «Tatsächlich ist es», so Fowler, «keine zeitbasierte Strategie, sondern eine energiebasierte Strategie, so wie es die FIA wollte. Beim Bremsen müssen wir eine bestimmte Energiemenge regenerieren, um sie bei der nächsten Beschleunigung einsetzen zu können, und die nächste Beschleunigung hat eine Begrenzung der Energiemenge, die man während dieser Beschleunigung einsetzen darf, relativ zur sLänge der Prüfung», erklärte er.

Fowler weiter: «Deshalb sollte die Energie, die man einsetzt, so groß sein, dass man, wenn man sie auf jedem Abschnitt der Etappe einsetzt, am Ende der Batteriekapazität entspricht. Es ist eine energiebasierte Strategie, bei der man mit einer vollen Batterie beginnt, eine bestimmte Menge regeneriert. Wenn mehr einsetzt als regeneriert, die Batterie am Ende leer.»

Hybrid ist natürlich dazu da, den gleichen Verbrennungsmotor zu ergänzen, der in den World Rally Cars von 2017 bis 2021 verwendet wurde. Rally1-Autos werden daher ohne den zusätzlichen Boost angemessen schnell sein, aber der Stromstoß wird für eine schnellere Beschleunigung sorgen als je zuvor in die WRC vor. Es ist bekannt, dass Pläne im Gange sind, die reguläre Grafik von WRC TV um Hybrid-Boost-Nutzung zu erweitern, damit die Zuschauer genau sehen können, wann ein Fahrer auch zusätzliche Leistung einsetzen möchte.

Das führt zur nächsten häufigen Frage: Wie nutzt ein Fahrer seinen zusätzlichen Hybrid-Boost? Wie Fowler betonte, «ist Hybrid während der gesamten Phase aktiv, in dem Sinne, dass er eingeschaltet ist, sich bei jedem Bremsvorgang regeneriert und theoretisch bei jedem Beschleunigungsvorgang Drehmoment liefert», aber das ist nicht der Fall. Es bedeutet nicht, dass es immer die volle Leistung liefert.

Das meint Richard Millener, der Teamchef von M-Sport, gegenüber DirtFish: «Es ist kein Knopf. Im Endeffekt wird der Fahrer etwas Hilfe haben oder wir haben eine gewisse Möglichkeit zu wählen, wann er den Hybrid einsetzt, aber er ist in kurzen, kleinen Schüben und wird während der gesamten Etappe ständig verwendet. Der Schub auf den Prüfungen wird von außen schwer zu erkennen sein, wo der Hybrid zum Einsatz kommt, weil er ständig im Einsatz ist.»

Fowler fügte hinzu: «Während der Bremsphase können sie sich regenerieren, und wenn sie eine bestimmte Energiemenge erreicht haben, steht wie ein Boost-Ticket, sagen wir, zur Verfügung. Innerhalb des Mappings des Autos hat man drei verschiedene Optionen dafür, wie der Boost kommt, und um das in einen bestimmten Kontext zu setzen: eine für Eis und rutschigen Schotter, eine für Schotter mit angemessener Traktion und eine für Asphalt. Und dann muss das Drehmoment, das vom Elektromotor kommt, in die Drehmomentanforderung vom Gaspedal des Fahrers integriert werden.»

Fowler weiter: «Damit der Fahrer zum Beispiel keinen separaten Schalter für die Boost-Zugabe oder einen Hinweis darauf haben darf, wie der Boost kommen könnte, muss er in den Drehmomentpfad integriert werden, damit man eine Kombination aus Verbrennungsmotor und Elektromotor hat. Und so muss es eingesetzt werden, so effektiv, wenn man den Boost zur Verfügung hat, hat man eine Kombination aus Motor und Generator zusammen.»