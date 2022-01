Wilson/M-Sport: «Zuverlässigkeit Schlüssel für Titel»

Führende Persönlichkeiten der FIA Rallye-Weltmeisterschaft glauben, dass Zuverlässigkeit ein entscheidender Faktor bei der Ausrichtung auf die diesjährigen Titel sein wird.

Die Einführung eines radikal neuen technischen Hybrid-Reglements hat die wohl größte Veränderung in der 50-jährigen Geschichte der Serie bei konkurrierenden Autos mit sich gebracht. Die Herstellerteams haben bis zum letzten Moment an der Entwicklung ihrer 2022 Rally1-Fahrzeugen gearbeitet – mit weiteren Arbeiten wird im Laufe des Jahres gerechnet.

Nachdem er die Gruppe B-Ära als Fahrer durchquert und seit 1997 die WRC-Aktivitäten von Ford geleitet hat, hat M-Sport-Geschäftsführer Malcolm Wilson große Veränderungen in der WRC miterlebt. Aber nicht so wie dieses Jahr.

«Daran führt kein Weg vorbei», sagte Wilson, «die Änderungen für diese Saison sind ein sehr großer technologischer Schritt mit den Autos in der Meisterschaft – der größte, den ich in meiner ganzen Zeit gesehen habe. Ich denke, Zuverlässigkeit wird in dieser Saison der Schlüssel zu den Titeln sein.»

Jari-Matti Latvala, Teamchef von Toyota Gazoo Racing, stimmt dem zu: «Zuverlässigkeit wird sicherlich ein Schlüsselfaktor für alle Teams sein. Es gibt in diesem Jahr viele neue Bereiche für die Autos. Natürlich würden wir uns alle mehr Zeit zum Testen wünschen, aber jetzt kommt die Rallye Monte-Carlo und wir müssen bereit sein. In diesem Sport gibt es immer einige Dinge, über die man nicht so viel weiß, aber dieses Jahr wird es mehr mit dem Hybrid und den anderen Änderungen am Auto geben. Es wird eine sehr spannende Saison."

Das Toyota-Team von Latvala beginnt die Saisoneröffnung dieses Monats in Monaco als Titelverteidiger der Hersteller. An der Spitze steht zumindest in Monte-Carlo der achtmalige Monte-Sieger und Titelverteidiger Sébastien Ogier. Der Franzose, der 2022 ein Teilprogramm fährt, glaubt, dass die frühen Veranstaltungen für die Rallye 1 eine Herausforderung darstellen könnten, aber er ist zuversichtlich, dass sich die Autos in den kommenden drei Saisons weiterentwickeln werden.

«Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Autos schnell vorankommen», sagte der Champion. «Das haben wir bei der letzten Generation von Autos gesehen – sie waren 2021 sicher schneller als zu ihrem Start im Jahr 2017.»