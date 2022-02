Ilka Minor mit Mads Östberg bei der Rallye Katar

Die sehr beschäftigte Österreicherin Ilka Minor wird am Wochenende den Norweger Mads Östberg im Skoda Fabia bei der Rallye Katar navigieren, ebenfalls im Skoda Fabia tritt auch Kris Meeke gegen Nasser Al-Attiyah an.

Der Nordire Kris Meeke und der Norweger Mads Östberg sind die führenden Teilnehmer in einem hochklassigen Feld bei der Rallye Katar. Die zweite Runde der der Meisterschaft des Mittleren Ostens (MERC) findet vom 10. bis 12. Februar statt. Dort treffen sie auf den mehrfachen Regionalmeister und jüngsten Sieger der Rallye Dakar, Nasser Saleh Al-Attiyah, und die Crème de la Crème der Region. Meeke und Östberg werden jeweils in einem Skoda Fabia Rally2 starten, wobei Meeke mit dem erfahrenen Navigator Chris Patterson und Mads mit Österreichs führender Beifahrerin Ilka Minor antreten.

Abdulaziz Al-Kuwari und Khaled Al-Suwaidi aus Katar werden zwei weitere Skoda Fabia als Teil des QMMF Rally Teams fahren. Beifahrer bei Al-Kuwari ist der Australier Dale Moscatt, bei Al-Suwadi der Portugiese Hugo Maghalães.

Meeke wird zum zweiten Mal in Katar starten. Im letzten Jahr war das Duell mit Nasser Al-Attiyah wegen eines Kühlerschadens vorzeitig beendet. Der Mann aus Ulster hat fünf WRC-Rallye-Siege auf seinem Konto, mit Erfolgen in Argentinien im Jahr 2015, Portugal und Finnland im Jahr 2016 und Mexiko und Spanien im Jahr 2017. Außerdem gewann er 2009 und 2010 fünf Läufe der Intercontinental Rally Challenge (IRC).

Patterson zog sich letztes Jahr aus der FIA Rallye-Weltmeisterschaft zurück, nachdem er einen Großteil der Saison neben Gus Greensmith von M-Sport Ford verbracht hatte. Der ehemalige Beifahrer von Al-Attiyah hat 25 MERC-Rallyesiege in einer langen und illustren Karriere auf dem Buckel.

Östberg wird zum ersten Mal im Nahen Osten antreten. Sein einziger WRC-Sieg war 2012 in Portugal, aber der Norweger hat 65 Bestzeiten, die FIA WRC2-Meisterschaft 2020 mit PH Sport und wurde in der vergangenen Saison Zweiter mit dem TRT World Rally Team. Als Werksfahrer mit Citroën wurde er außerdem Zweiter in der WRC2 Pro-Serie 2019.

Beifahrerin Minor sollte letztes Jahr neben Hamed Al-Wahaibi aus Oman in Jordanien sitzen, doch wurde das Auto im Shakedown vor dem Event beschädigt. Sie ist besser bekannt für ihre zahlreichen internationalen Rallye-Abenteuer an der Seite des Norwegers Henning Solberg, des Russen Evgeny Novikov und des Österreichers Manfred Stohl. Zuletzt war sie in diesem Jahr Beifahrerin im Skoda Fabia Rally2 ihres Landsmannes Johannes Keferböck bei der Rallye Monte Carlo.

Zwölf Prüfungen führen am Freitag und Samstag (11.-12. Februar) durch die Wüsten von Katar.