FIA Rallye Star: Europäisches Finale am Estering

Diese Woche nimmt die Auswahl der FIA-Rallye-Stars in Deutschland mit dem Aufeinandertreffen der Kandidaten aus Europa Fahrt auf, nach verschiedenen Auswahlen weltweit sind die 89 Finalisten am Estering anwesend.

Auf dem norddeutschen Rallycross-Parcours treten die Kandidaten in Cross Cars an, die von der Firma Life Live von Thierry Neuville entwickelt wurden.

«Der FIA Rally Star ist ein globales Erkennungsprogramm, das der Strategie der FIA zugrunde liegt. Wir hatten mehr als 5.000 Teilnehmer aus 22 verschiedenen Ländern und heute haben wir 89 Kandidaten, die besten in Europa, und die nur den Traum haben, eines Tages Rallye-Weltmeister zu werden. Alle Kandidaten sind mit traditionellen Sicherheitselementen ausgestattet und haben Anspruch auf eine Sicherheitseinweisung, aber auch auf das Fahren in Bezug auf die Rennstrecke.»

Alexandre Bengué, ehemaliger offizieller WRC-Fahrer und Sieger der Rallye Jeunes in Frankreich, ist präsent, um diese jungen Menschen auf ihrem Weg zu begleiten.

«Alexandre Bengué ist da, um jungen Fahrern das Fahren des Cross Cars beizubringen. Danach haben sie drei Versuche, um die schnellste Zeit zu fahren. Sie können sich Schritt für Schritt verbessern, um der Schnellste von allen zu sein. Sie können sich für Tag 2 qualifizieren, indem sie zu den drei besten Fahrern in jeder Gruppe gehören. Wir haben am ersten Tag neun Gruppen», kommentierte der Franzose Jérôme Roussel, Leiter dieser Operation.

Am Ende dieses Wochenendes wird ein einzelner europäischer Kandidat ausgewählt, um dann mit Fahrern aus anderen Kontinenten konfrontiert zu werden und den großen Gewinner zu küren.

Zur Erinnerung: Der Gewinner dieser Auswahl profitiert von einem Programm mit sechs Rallyes im Jahr 2023 am Steuer eines Ford Fiesta Rally4. Die beste Frau wird eingeladen, am Ende des Jahres mit einem ähnlichen Preis am Frauenfinale teilzunehmen.