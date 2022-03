Tänak und das Wasser-Wunder von Mexiko

Am 5. März 2015 überlebten Ott Tänak und sein damaliger Beifahrer Raigo Mölder beim dritten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Mexiko wie ein Wunder einen Abflug in einen See.

Die Rallye Mexiko ist hart. Sie ist eine Strafe. Aber niemand hätte ahnen können, was der Morgen des 5. März 2015 bringen würde.

«Über so etwas ist bislang noch nichts geschrieben worden. Man muss einfach tun, was man kann, und versuchen, ruhig zu bleiben», erinnert sich Richard Millener, Teamchef von M-Sport. Dieses Etwas war ein Ford Fiesta WRC, pilotiert von Ott Tänak und Raigo Mölder, der auf den Grund eines Sees sank. Mit seiner Besatzung noch darin. Nur wenige Momente in der Geschichte der Rallye-Weltmeisterschaft waren so nervenaufreibend wie die dritte Prüfung der Veranstaltung in Guanajuato im Jahr 2015.

Zurück im Service war niemand klüger. Tänaks Auto war aus der Verfolgung verschwunden. Es gab keine Zwischenzeiten. Aber diese Dinge passieren manchmal; Es kann gelegentliche Fehler mit dem Timing geben, die sich in ein oder zwei Minuten selbst korrigieren. Das war kein Fehler. Tänak war an einer Rechtskurve abgeflogen und über eine Böschung in einen See gestürzt; Seine Lenkung war Sekunden zuvor durch einen Aufprall ausgefallen und hatte ihn geradeaus katapultiert. Der Helikopter, der über den Pisten schwebt, war sich zunächst nicht ganz sicher, was passiert war. Aber sie hatten eine ungefähre Vorstellung: Tänak war nirgends zu sehen. Wahrscheinlich ist er im See.

«Ich kann Ihnen das Gefühl der Angst nicht beschreiben», erinnert sich Colin Clark von DirtFish. «Und der sofortige Gedanke war, diese beiden Jungen sind in ihrem Auto auf dem Grund dieses Sees festgeschnallt. Es war schrecklich.»

Sie sind in Sicherheit

Zum Glück waren Gurte nicht das Problem. Das Quick-Release-System der homologierten Sicherheitsgurte hat ihren Zweck erfüllt und sie waren im Handumdrehen gelöst. Aber es gab ein Problem für Tänak – das Intercom-Kabel hing an seinem Helm. Er konnte es nicht trennen. Als er versuchte wegzuschwimmen, ließ es sich einfach nicht lösen.

«Es fühlte sich an, als würde mich der Helm einsaugen», erinnert sich Tänak. «Es schien, dass ich nicht lebend daraus herauskommen würde.»

Aber das tat er. Tänak und Mõlder schwammen an Land, um sich in Sicherheit zu bringen, als ihre Fiesta auf den Grund des Sees sank. Sie waren von Kopf bis Fuß durchnässt – aber sie waren in Sicherheit.

Was dann folgte, war fast ebenso bemerkenswert. M-Sport würde nicht einfach Tänaks Auto packen und nach Hause fahren. Taucher holten das Auto aus dem See, brachten es zurück zum Servicepark, und eine bemerkenswerte Leistung harter Arbeit und Entschlossenheit begann. Eine Armee von M-Sport-Mechanikern stürzte sich auf Tänaks Fiesta. In jeder Ritze stand Wasser – für die meisten Fahrzeuge sicher ein Totalschaden. Aber die Mechaniker wehrten sich, tauschten systematisch Komponenten aus und richteten die vielen verbogenen Bleche gerade.

Mitglieder anderer Teams begannen sich um das M-Sport-Zelt zu versammeln und zuzusehen, wie die Dämmerung des Abends in die Tiefe der späten Nacht überging. Aber egal zu welcher Stunde, sie gaben den Versuch nicht auf. Dieser enorme Aufwand lohnte sich. Stürmischer Applaus folgte, als M-Sport Tänaks Fiesta anfeuerte und allen Chancen trotzte, am nächsten Morgen gemäß den SuperRally-Regeln mit einem Auto zurückzukehren, das nur wenige Stunden zuvor auf dem Grund eines Sees gestanden hatte.

