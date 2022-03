Ott Tänak: «FIA muss auf Hybridversagen reagieren»

Beim zweiten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Schweden musste Ott Tänak im Kampf um die Führung seinen Hyundai i20 Rally1 wegen Probleme mit dem Hybridsystem und wegen des roten Lichts abstellen.

Auch der Sieger Kalle Rovanperä und Elfyn Evans hatten an ihren Toyota Probleme mit der Hybrid-Einheit. Ott Tänak hat die FIA aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, nachdem es bei der Rallye Schweden zu mehreren Ausfällen von Hybrideinheiten gekommen war, darunter bei seinem eigenen Hyundai i20 N Rally1, die ihn zwangen, auf zweiten Platz sein Auto abzustellen, weil das rote Licht aufleuchtete.

Der Rallye-Weltmeister von 2019 war der einzige Fahrer, der an seinem Auto eine Rotlichtwarnung erhielt, die ein Team zum sofortigen Ausscheiden auffordert, da der Elektrosatz möglicherweise gefährlich ist. Aber auch andere Fahrer hatten ähnliche Probleme.

Sowohl Kalle Rovanperä als auch Elfyn Evans hatten am letzten Morgen der Rallye keinen funktionierenden Hybrid-Boost an Bord ihres jeweiligen Toyota GR Yaris Rally1. Als Evans sein Auto nach der Reparatur eines Kühlerlecks – verursacht durch einen Aufprall auf eine Schneewehe – neu startete, leuchtete im Fall von Evans überhaupt kein Hybridlicht auf, was ihn auch gemäß den Vorschriften zur Aufgabe zwang.

Jetzt hofft Tänak, dass nach den Misserfolgen Maßnahmen ergriffen werden, was darauf hindeutet, dass die WRC dadurch unprofessionell aussieht.

«Ich hoffe, die FIA wird reagieren und wir werden einige Diskussionen führen. Aber offensichtlich ist das, was passiert ist, nicht wirklich das, was Sport braucht und was Sport sein sollte. Mal sehen, was dabei herauskommt», sagte Tänak zu DirtFish. «Ich hoffe wirklich, dass sich nach der Rallye etwas tut und wir beginnen, einige Gespräche zu führen. Es war ziemlich seltsam und hinterlässt im Sport mit Sicherheit kein professionelles Gefühl.»

Während er hoffte, dass Gespräche zwischen wichtigen Interessengruppen, einschließlich der FIA, stattfinden würden, war sich Tänak nicht sicher, was genau getan werden müsste, blieb aber unglücklich, dass ein Teil, das sein Team nicht herstellte, für seinen frühen Ausstieg aus Schweden verantwortlich war.

«Ich weiß nichts über die Vorschriften, ich meine im Allgemeinen, was passiert, gehört das nicht in den Rallyesport», ergänzte er. «Wenn dir jemand nur sagt, dass du aufhören sollst und du aufhörst und dann nach dem Prinzip Rally 2 wieder starten darfst, macht es keinen Sinn, wenn alles so ist, wie es ist. Es ist ein Drittanbieter, was wir nicht ändern können. Es ist wie es ist, ich hoffe, dass es nach der Rallye einige Diskussionen geben wird.»

Julien Moncet, stellvertretender Teamchef von Hyundai, hat angedeutet, dass sein Team die Angelegenheit wahrscheinlich gemeinsam mit den anderen Rally1-Herstellern bei der FIA vortragen wird.

«Ott ist also eindeutig frustriert. Wir sind eindeutig frustriert», sagte Moncet. „Es ist eine Schande, denn er hat sich eindeutig sehr gut geschlagen und um den Sieg gekämpft, und wir mussten ihn im Stich lassen. Er hatte aus Sicherheitsgründen ein rotes Licht am E-Kit, also ist die Vorschrift klar, wir müssen das Auto stilllegen. Es ist vielleicht etwas, das wir in naher Zukunft mit der FIA, vielleicht den anderen Herstellern, angehen müssen, um zu versuchen, das in Zukunft zu vermeiden.»

Compact Dynamics, Lieferant und Hersteller des Hybrid-Systems, hat den Elektrosatz, der an Tänaks Auto ausgefallen war, zur weiteren Beurteilung und Diagnose in sein Werk in Starnberg zurückgebracht.