Tänak und Evans hilflose Opfer des Hybridsystems

Am Ford Puma von Sébastien Loeb leuchtet es grün umd damit okay

Seit Saisonbeginn wurden mehrere Piloten durch die neue Antriebsart ausgebremst. In Schweden mussten Ott Tänak und Elfyn Evans ihre Rallye aus Sicherheitsgründen abbrechen.

Eine beispiellose Situation, die es zweifellos verdient, in den Vorschriften geklärt zu werden.

Ott Tänak hatte einen super Start in die Rallye hingelegt. Der Este, Schnellster in der fünften Prüfung, hatte gerade innerhalb von 1,1 Sekunden auf den Führenden Elfyn Evans aufgeschlossen, als er gezwungen war, in der Prüfung mit seinem Hyundai i20 N Rally1 anzuhalten.

«Ott beendete die Wertungsprüfung mit einem Problem mit der Hybrid-Einheit», erklärte Julien Moncet, stellvertretender Teamdirektor von Hyundai. «Das rote Licht ging an. Dies ist ein Sicherheitsproblem und in Absprache mit der FIA mussten wir das Auto anhalten. Das Reglement wurde im Hinblick auf die Besatzung erstellt, daher gab es nicht allzu viele Fragen zu stellen, selbst wenn wir nur mit dem Verbrennungsmotor hätten weitermachen können.»

Da dieses Szenario seit dem Start der Meisterschaft noch nicht eingetreten ist, waren Hyundai und auch Toyota später mit Elfyn Evans betroffen und die unter den Folgen zu leiden hatten.

«Das Auto wurde unter Quarantäne gestellt», fuhr der Franzose fort. «Die Techniker von FIA und Compact Dynamics überprüften, ob das Auto sicher war, was uns erlaubte, daran zu arbeiten. Wir haben die Hybrideinheit ersetzt und die, die wir entfernt haben, wird untersucht, um herauszufinden, was passiert ist. Wir kennen die Gründe für dieses Problem noch nicht, aber die ersten Analysen lassen vermuten, dass es sich um etwas Neues handelt, das im Test nicht beobachtet wurde. »

«Es ist sehr frustrierend für das ganze Team und für Ott», sagte Moncet. «Die große Sorge ist, dass in den Vorschriften nichts für diese Art von Fällen vorgesehen ist. Dies ist etwas, das wir möglicherweise in Zukunft ändern müssen. Wir haben das bereits viel mit der FIA besprochen und werden uns an die Arbeit machen müssen, um eine Lösung zu finden.»

Auch der Gesamtzweite Elfyn Evans war nach seinem Ausrutscher in eine Schneebank in der vorletzten Prüfung gezwungen, seinen Toyota GR Yaris Rally1 wegen Aufleuchtens des roten Lichts abzustellen.