50 Jahre Rallye-WM: Die 80er Jahre - Teil 1

Die 80er Jahre haben die Rallye-Weltmeisterschaft geprägt wie keine andere Dekade: Das Jahrzehnt der Exzesse. Zehn Jahre, in denen Autos schneller, lauter und viel träger wurden.

Es ist schwer vorstellbar, dass sich die FIA Rallye-Weltmeisterschaft in 120 Monaten weiter entwickelt hat. Als sich die siebziger Jahre in Richtung der achtziger Jahre näherten, sicherte sich Björn Waldegård die erste Fahrermeisterschaft am Steuer eines Fünfliter-Mercedes mit V8-Motor. Leistung war kein Problem, aber der große 450 SLC war so etwas wie ein Kreuzer im Vergleich zu den kommenden harten Schlägen. Und er hatte ein Automatikgetriebe. Wie sich die Zeiten ändern würden.

Vier. Quattro eben

Auf Italienisch klingen die meisten Dinge besser. Hallo ist nur hallo, bis es ciao ist. Im September 1979 fragte Audi bestehende WRC-Hersteller und die Regelmacher des Sports, ob irgendjemand Einwände gegen die Aufhebung der Regel habe, die den Einsatz von Autos mit Allradantrieb im Wettbewerb ausschließt. Der Welt war bekannt, dass Audi an einer Weiterentwicklung des Volkswagen Iltis, eines militärisch orientierten Allrad-Nutzfahrzeugs, für ein mögliches Offroad-Motorsportprogramm arbeitete.

Aber bis zum 3. März 1980 wusste niemand, was wirklich kommen würde. An diesem Montagmorgen wurde der Genfer Autosalon eröffnet und die Welt wurde an das italienische Wort für vier erinnert. Quattro. Das erste Allradgetriebene Straßenauto von Audi war für alle zu sehen. Und in Ingolstadt war bereits ein dreijähriges Entwicklungs- und Wettbewerbsprogramm abgesegnet. Mit einem größeren Knall hätte das neue Jahrzehnt nicht beginnen können.

Aber dennoch gab es diejenigen, die nicht überzeugt waren. Konkurrierende Hersteller lehnten Pläne ab, an allen vier Ecken eine Antriebswelle und einen Turbolader unter der Motorhaube zu platzieren. Wie könnte es funktionieren? Noch gehörte solche Übertragungstechnik zum Ackerbau. Und der Turbo? Vergiss es. Erinnern Sie sich an den Fünf-Liter-Motor des Mercedes?

Also schloss sich Audi bis 1980 ein und machte einen Großteil seiner Entwicklung im Geheimen. Am 1. Januar 1981 homologiert, bescherte Franz Wittmann dem Quattro zehn Tage später seinen ersten Sieg bei der österreichischen Jänner-Rallye. Bei Schneebedingungen gewann er alle 31 Prüfungen und baute einen 20-minütigen Vorsprung auf seinen nächsten Rivalen auf. Tage später, sechs Prüfungen und 150 Wettbewerbskilometer bei der WRC-Eröffnungsrallye Monte-Carlo, hatte Hannu Mikkola im Audi sechs Minuten Vorsprung auf alle. Sechs Minuten.

Plötzlich sahen Opel mit dem konventionelleren Ascona 400 oder Fiat mit 131 Abarth weniger als beeindruckend aus. Aber das heißt nicht, dass Audi Anfang der Achtziger über den Horizont hinausgaloppiert ist, um alles zu gewinnen. Weit gefehlt.

Das Ende einer Ära

Walter Röhrl gewann den ersten Fahrertitel des Jahrzehnts mit sechs Podestplätzen und vier Siegen auf einem 131 Abarth. Der Deutsche dominierte die Serie und verließ die italienische Marke am Ende der Saison prompt, auf dem Weg zu Mercedes und einer scheinbar glänzenden Rallye-Zukunft. Wochen später stellte der deutsche Autogigant sein Rallye-Programm ein und ließ den Champion ohne Auto zurück. Röhrl konnte seinen Titel nicht verteidigen.

Auch ohne Walter blieb die Saison 1981 spannend, natürlich für einen Thriller eines Kampfes zwischen Ari Vatanens im von David Sutton geführtem, von Rothmans unterstütztem Ford Escort RS1800 und Guy Fréquelin im Werks-Talbot Sunbeam Lotus in Erinnerung. Die erste Hälfte des Jahres gehörte dem Franzosen, aber der Finne zügelte seinen Enthusiasmus, kämpfte in der zweiten Jahreshälfte und holte sich den Titel mit dem zweiten Platz bei der RAC-Rallye am Ende der Saison.

Als es funktionierte, war der Audi Quattro unschlagbar, aber Kinderkrankheiten hielten Mikkola im Meisterschaftskampf auf dem dritten Platz zurück. Zwölf Monate später gab es für Hannu weitere mechanische Probleme, aber seine Teamkollegin, die Französin Michèle Mouton, erlebte ein sensationelles Jahr. Der derzeitige FIA WRC-Sicherheitsdelegierte gewann drei Läufe und kam nur um eine Handvoll Punkte an den Sieg über einen wieder erstarkten Röhrl heran, der in die Serie zurückgekehrt war, um mit Opel eine zweite Krone in drei Jahren zu holen.

Ein gewisser Trost für Audi war der Gewinn des Herstellertitels 1982 in seinem zweiten Jahr im Sport.