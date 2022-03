50 Jahre Rallye-WM: Die 80er Jahre - Teil 2

Mit der Geburt der Gruppe B 1983 und einem Regelwerk, das es den Herstellern erlaubte, Allrad-Turbo-Supersportwagen zu bringen, mit der Voraussetzung, sie hatten 200 straßentaugliche Exemplare gebaut, die Rallye-Monster.

Es war ein Schritt, der das Gesicht des Sports veränderte. Plötzlich war das, was sich schnell zur Formel 1 der Wälder entwickelte, für Autohersteller auf der ganzen Welt verfügbar.

Aber dennoch ging nicht jeder den Weg der totalen Traktion. Lancias 037 lieferte einen trotzigen letzten Standplatz für den Hinterradantrieb-Hardcore. Mit seinem bereits in Planung befindlichen Nachfolger, dem Delta S4, sorgte der aufgeladene 037 für Aufsehen. Wunderschön ausbalanciert, wurde er zum modernen, natürlichen Nachfolger von Lancias früherem Rallye-Supersportwagen, dem Stratos. Aber es konnte einfach nicht mit dem reinen Grip konkurrieren, den Audi zu bieten hatte.

Was er an Geschwindigkeit aus langsameren Kurven verschenkte, versuchte Lancia mit List und Arglist wieder gutzumachen. Die Achtzigerjahre waren die Zeit des Zwischenstopps bei der Rallye Monte-Carlo. Typischerweise boten viele der Prüfungen durch die französischen Alpen Schnee und Eis bei einem nach Norden ausgerichteten Aufstieg, gefolgt von einem knochentrockenen Abstieg auf der Südseite. Lancias Antwort war, die Stollen auf der Passhöhe gegen Slicks zu tauschen. Es war ein großartiger Plan, und die 037-Fahrer Röhrl und Markku Alén beendeten 1983 den Saisonauftakt mit einem Doppelsieg. Aber im Großen und Ganzen deuteten alle Anzeichen auf den Allradantrieb hin.

Umso beeindruckender ist der Markentitel von Lancia 1983 – mit nur zwei Punkten Vorsprung auf Audi. Röhrl konnte jedoch nichts ändern, dass Mikkola endlich die Fahrerkrone in die Finger bekam. Ein Jahr später war die Dominanz von Audi komplett. Stig Blomqvist sicherte sich als erster Schwede die Fahrermeisterschaft, wobei das Markenrennen an die deutsche Mannschaft ging.

Der ursprüngliche Quattro hatte sich zum A1 und A2 entwickelt, aber der Rest der Welt schaute auf Ingolstadt und die Party, die begonnen hatte.

Das nächste Level, Peugeot kommt

Audi entwickelte die Idee des Allrad-Rallyeautos, aber es wurde zweifellos von Peugeot verfeinert und verbessert, wenn nicht sogar perfektioniert. Der 205 T16 wurde von dem brillanten Kopf des Designers Jean-Claude Vaucard entworfen und debütierte 1984 auf Korsika. Er war sofort auf der Höhe der Kurven und Wendungen hoch über Ajaccio. In Finnland gab es den ersten Sieg. Eines der inhärenten Probleme des Audi Quattro war die Gewichtsverteilung. Peugeot wich dem aus, indem er seinen Turbomotor in der Mitte seines Spaceframe-Chassis platzierte.

Faszinierend war Mitte der 80er-Jahre die Abspaltung der Vormachtstellung in der Gruppe B von Audi. Die Deutschen hatten ihren Quattro A2 zum Sport gekürzt, wohl eine der bedrohlichsten Maschinen, die jemals die WRC-Pisten zierten, aber das verstärkte nur das Ungleichgewicht im Auto. Vor allem Blomqvist fühlte sich mit dem älteren, längeren und stabileren Auto immer wohler.

Um etwas von der Masse nach hinten zu verlagern, platzierte Audi den Kühler und das Kühlpaket im Heck eines wild geflügelten E2, aber dieses Auto gewann nur einmal (1985 Sanremo) in den Händen von Röhrl.

Peugeot wurde derweil immer stärker. Die Verbesserung des 205 kam auch mit einem Teetablett-Heckflügel, aber der T16 E2 war das alles erobernde Auto der Gruppe B. Timo Salonen und dann Juha Kankkunen gewannen 1985 und 1986 aufeinanderfolgende Fahrertitel, wobei Peugeot – unter der Führung des ehemaligen FIA-Präsidenten Jean Todt – das Markenrennen in denselben Saisons monopolisierte.

Was ist mit den anderen?

Lancia, MG, Ford und Citroën lieferten alle vierradgetriebene Gruppe-B-Fahrzeuge, aber alle kamen zu spät.

Lancia stellte mit seinem Delta S4 wohl die größte Bedrohung für Peugeot dar. Henri Toivonen bescherte dem ersten Auto mit Kompressor und Turbolader einen ersten Sieg bei der RAC-Rallye 1985, und der Finne schien eine sehr faire Chance zu haben, den Titel im folgenden Jahr zu holen. Sein Tod zusammen mit Beifahrer Sergio Cresto bei der Tour de Corse 1986 war ein entscheidender Moment in der Geschichte des Sports. Es war auch ein Crash, der uns zwei der besten und schnellsten Konkurrenten des Rallyesports geraubt hat.

Alén tat alles, um den Kampf zu Peugeot zu tragen, und er wurde, kurzzeitig, Meister, aber letztendlich war das letzte Jahr der Gruppe B für die Turiner eines zum Vergessen.

Der MG Metro 6R4 von Austin Rover brach bei derselben WRC-Runde wie der Delta aus der Deckung, war aber in Bezug auf die Motorkonfiguration das genaue Gegenteil. Das britische Team setzte auf einen 3,5-Liter-V6-Motor ohne Aufladung. Obwohl es kaum Zweifel gab, dass es umwerfend klang, teilte sein Aussehen definitiv die Meinung. Als Tony Pond beim 85er RAC einen dritten Platz belegte, hielt er die Hoffnungen einer ganzen Nation in der Hand.

Und natürlich mangelte es nicht an nationalem Eifer, als die Saison 1986 winkte. Aber dieses RAC-Podium war so gut, wie es für ein Auto, das in Bezug auf das Grunzen einfach unterlegen war, nur möglich war.

Fords prächtiger RS200 war ein noch späterer Starter und landete erst in der zweiten Runde im Jahr 1986. Es war ein Auto, das viel versprach und im Gegensatz zur Metro sicherlich nicht in Bezug auf Pferdestärken zu wünschen übrig ließ, aber ein Mangel an Entwicklungszeit, der mit dem von Peugeot verbunden war. Die Beherrschung der Gruppe B bedeutete, dass das Blaue Oval nicht an den Ruhm heranreichen würde, den es im vergangenen Jahrzehnt genossen hatte.

Der BX 4 TC von Citroën verschwand fast so schnell, wie er kam. Es war das unhandlichste und umständlichste aller Dinge zu fahren ... und anzusehen.

Was schief gelaufen ist?

Gruppe B wurde Opfer ihres eigenen Erfolgs. Mit steigender Leistung stieg auch die Gefahrenstufe. Vatanen erlitt furchtbare Verletzungen, als er 1985 in Argentinien mit seinem 205 verunglückte. Der Sitz brach aus seinem Hilfsrahmen, als das Auto einen Berg hinunterstürzte und der Champion von 1981 ins Krankenhaus eingeliefert wurde und um sein Leben kämpfte.

Die Sicherheit der Kategorie war in Frage gestellt worden, seit Attilio Bettega getötet wurde, nachdem sein 037 1984 auf Korsika mit einem Baum kollidierte. Mit Todesopfern bei einem Unfall mit Joaquim Santos Ford RS200, der die Teilnahme des Herstellers an der Rallye Portugal im Jahr 1986 beendet hatte, war der Dachverband des Sports bereits in höchster Alarmbereitschaft.

Gruppe B hatte die Herzen und Köpfe von Millionen von Zuschauern auf der ganzen Welt erobert. Der Sport konkurrierte in Bezug auf die Popularität leicht mit der Formel 1. Aber als die französische Insel 1986 Schauplatz einer weiteren Katastrophe wurde, als Toivonen und Cresto getötet wurden, als ihr Delta S4 von einem Berghang stürzte und in Flammen aufging, musste etwas getan werden.

Am Tag nach dem Absturz diktierte der damalige FISA-Präsident Jean-Marie Balestre, dass Gruppe B für 1987 durch Gruppe A ersetzt werden würde. Bevor es losging, hatte Gruppe B noch eine weitere Geschichte zu liefern. Lancia hatte bei der Rallye San Remo die Aerodynamik-Vorrichtungen von Peugeot am 205 in Frage gestellt, was dazu führte, dass das französische Team von der italienischen Veranstaltung ausgeschlossen wurde.

Letztendlich wurde diese Entscheidung aufgehoben, aber aber erst 11 Tage nach dem Ende der letzten Runde 1986, der Olympus-Rallye in Amerika. Aléns Zeit als Weltmeister war nur von kurzer Dauer, da der Lancia-Fahrer gezwungen war, die Krone an Peugeot-Mann Kankkunen zu übergeben.

Quelle: WRC – Fortsetzung folgt