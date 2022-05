Prodrive lässt Rallye-Legende Subaru Impreza aufleben

Prodrive lässt mit dem P25 die Legende des Subaru Impreza wieder aufleben, Prodrive, verantwortlich für den Einsatz von Subaru in der Rallye-Weltmeisterschaft, baut 25 Modelle des P25, die dem Impreza 22B huldigen.

Prodrive zollt seiner illustren Geschichte Tribut. Das britische Team, das während der Blütezeit des japanischen Herstellers für den Einstieg von Subaru in die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) verantwortlich war, kündigt die Produktion eines neuen Subaru-Modells an. Dieses, Prodrive P25, erinnert an das legendäre Subaru Impreza World Rally Car, das vor 25 Jahren 1997 sein WRC-Debüt gab. Subaru hat in seiner Geschichte sechs Weltmeistertitel gewonnen, drei Konstrukteurstitel (1995, 1996, 1997) und Fahrer mit Colin McRae (1995), Richard Burns (2001) und Petter Solberg (2003). «Der Prodrive P25 fängt die Essenz dieses Impreza WRC ein und lässt sich gleichzeitig vom 22B inspirieren, dem vielleicht emblematischsten Impreza», kündigt Prodrive an.

Die Struktur von David Richards wird die Legende durch die Integration der neuesten Technologien auf den neuesten Stand bringen und sie leistungsfähiger, leichter und handlicher machen. Der Prodrive P25 wird von einem 2,5-Liter-Boxermotor mit mehr als 400 PS angetrieben und mit einem halbautomatischen Sechsganggetriebe mit Schaltwippen am Lenkrad ausgestattet. Um das Erbe des legendären Subaru Impreza WRC nicht zu leugnen, kümmerte sich der historische Designer Peter Stevens um die Linienführung des P25, während seine Konstruktion dem technischen Direktor von Prodrive, David Lapworth, anvertraut wurde, der für den Impreza Original WRC verantwortlich war.

«Der ursprüngliche Impreza 22B gilt als der emblematischste Subaru, er ist sehr begehrt», präzisiert David Richards. «Wir wollten alles, was dieses Auto so besonders macht, verbessern, indem wir die innovativsten Technologien einbeziehen, um unsere eigene moderne Interpretation eines Autos zu schaffen, das bereits in die Motorsport-Geschichtsbücher geschrieben wurde. Leider werden nur wenige die Glücklichen sein, die davon profitieren können. Tatsächlich werden nur 25 Exemplare des P25 in den britischen Räumlichkeiten von Prodrive in Banbury gebaut. Der P25 soll sein Debüt beim mythischen Goodwood Festival of Speed (23.-26. Juni) geben.»