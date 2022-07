Millener/M-Sport: «Wir brauchen erfahrenen Piloten»

Richard Millener, Teamchef von M-Sport Ford, sucht nach einer Lösung, einen erfahrenen Fahrer an Bord zu holen, um die Performance des Ford Puma Rally1 zu demonstrieren.

Das britische Team hatte am vergangenen Wochenende bei der Rallye Estland einen harten Auftritt, bei dem der französische Youngster Adrien Fourmaux als bestplatzierter Fahrer auf dem siebten Platz landete. Spitzenfahrer Craig Breen erzielte eine Handvoll Top-3-Zeiten auf den 24 Prüfungen, war aber am Freitagmorgen aus dem Kampf, als er anhielt, um ein Rad zu wechseln, nachdem er einen Anti-Cut-Block getroffen und die Lenkung beschädigt hatte. Pierre-Louis Loubet und Gus Greensmith schieden beide am letzten Tag aus.

Sébastien Loeb bescherte M-Sport bei der Rallye Monte-Carlo im Januar seinen einzigen Sieg der Hybrid-Ära, aber der neunmalige Weltmeister bestreitet nur eine kleine Anzahl ausgewählter Läufe.

Millener glaubt, dass die Verpflichtung eines erfahrenen Piloten zur regelmäßigen Unterstützung von Breen Türen für zukünftige Erfolge öffnen würde.

«Es ist immer schlecht, wenn der Hauptfahrer ausfällt oder ein Problem hat», sagte er WRC.com. «Wenn das passiert, haben wir oft Schwierigkeiten, um die Top-3 zu kämpfen. Es ist frustrierend, aber es ist verständlich. Ich denke, es wäre fantastisch, einen weiteren etablierten Fahrer zu haben, der um diese Podiumsplätze kämpfen könnte, aber leider ist es nur ein Ziel, das wir im Moment nicht erreichen können. Wir werden uns immer wieder Ideen einfallen lassen, wie wir das ändern können, weil wir wissen, dass wir die Ergebnisse erzielen können. Wir müssen es einfach weiter versuchen und hoffen, dass wir einen Weg finden, mehr Mittel dafür zu bekommen. Craig ist dazu durchaus in der Lage, aber als einziger Fahrer, der das Team anführt, lastet viel Druck auf seinen Schultern. Ich sehe im Moment keine Möglichkeit, das Budget für diesen zusätzlichen Fahrer aufzubringen, aber wir sollten immer darauf abzielen.»

Während Millener die Youngster Fourmaux, Greensmith und Loubet noch lobte, liegt das Team derzeit auf dem dritten Platz in der Herstellerwertung und er gab zu, dass eher früher als später eine Lösung gefunden werden musste.

«Adrien, Pierre und Gus lernen alle noch», erklärte er. «Langfristig haben wir natürlich drei wirklich gute junge Fahrer, die diese Position hoffentlich in drei oder vier Jahren besetzen werden. Aber wir müssen es auch jetzt tun. Wir können nicht aufgeben – wenn du das tust und einfach mit dem lebst, was du hast, wirst du es nie zum Laufen bringen. Es ist nur ein ständiger Gedanke in meinem Kopf, dass wir einen Weg finden müssen, es zu versuchen und es zu tun. Es ist nicht einfach, aber ich werde nicht aufgeben.»